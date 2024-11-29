Львів може запровадити новий дорожній знак: деталі

У Львові планують запровадити новий дорожній знак для позначення смуг спільного використання транспортними засобами. Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.

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Подібний дорожній знак вже успішно використовується у Франції, Литві та інших європейських країнах для позначення смуг спільного користування транспортними засобами.

Що пропонують

Пропонується, щоб смуги, позначені новим знаком, були доступні для:

автомобілів з мінімум двома пасажирами;

громадського транспорту, таксі та електромобілів.

Переваги інновації

· Зменшення заторів: виділені смуги допоможуть розвантажити дороги, особливо під час годин пік.

· Покращення екології: стимулювання спільних поїздок зменшить кількість автомобілів на дорогах і обсяг шкідливих викидів у атмосферу.

· Підвищення безпеки руху: спеціалізовані смуги сприятимуть кращій організації дорожнього руху та знизять ризик дорожньо-транспортних пригод..

"Це інновація, яка вже довела свою ефективність у Європі. Такий знак - це крок до екологічнішого та комфортнішого майбутнього для всіх учасників дорожнього руху", - прокоментував ініціатор впровадження Петро Адамик.

Delo.ua писало, що з1 травня 2025 року Україна перейде на новішу та результативнішу систему позначень у світлофорній тематиці для автотранспорту. Колір зеленого сигналу світлофора залишиться, але відтінок буде трохи насиченішим, приведеним до європейських стандартів. Заміняти старі світлофори не будуть