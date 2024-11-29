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Львів може запровадити новий дорожній знак: деталі
У Львові планують запровадити новий дорожній знак для позначення смуг спільного використання транспортними засобами. Про це повідомляє сайт Львівської міської ради.
Подібний дорожній знак вже успішно використовується у Франції, Литві та інших європейських країнах для позначення смуг спільного користування транспортними засобами.
Що пропонують
Пропонується, щоб смуги, позначені новим знаком, були доступні для:
- автомобілів з мінімум двома пасажирами;
- громадського транспорту, таксі та електромобілів.
Переваги інновації
· Зменшення заторів: виділені смуги допоможуть розвантажити дороги, особливо під час годин пік.
· Покращення екології: стимулювання спільних поїздок зменшить кількість автомобілів на дорогах і обсяг шкідливих викидів у атмосферу.
· Підвищення безпеки руху: спеціалізовані смуги сприятимуть кращій організації дорожнього руху та знизять ризик дорожньо-транспортних пригод..
"Це інновація, яка вже довела свою ефективність у Європі. Такий знак - це крок до екологічнішого та комфортнішого майбутнього для всіх учасників дорожнього руху", - прокоментував ініціатор впровадження Петро Адамик.
Delo.ua писало, що з1 травня 2025 року Україна перейде на новішу та результативнішу систему позначень у світлофорній тематиці для автотранспорту. Колір зеленого сигналу світлофора залишиться, але відтінок буде трохи насиченішим, приведеним до європейських стандартів. Заміняти старі світлофори не будуть