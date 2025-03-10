У Києві не евакуйовуватимуть приватні автівки під час повітряної тривоги

У Києві офіційно заборонили евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги на період дії воєнного стану.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Було офіційно доручено припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних автомобілів під час повітряної тривоги. Це питання нарешті було врегульоване не усно, а у встановленому порядку, зазначив чиновник.

За словами Ткаченка, існує виняток – розміщення приватних автомобілів не повинно "суттєво" перешкоджати руху:

рятувальної та спеціальної комунальної техніки;

громадського транспорту;

військової техніки;

машин швидкої медичної допомоги.

Про евакуацію авто

Якщо патрульні виявляють автомобіль, який їде, здійснює зупинку чи стоянку з порушенням ПДР та суттєво перешкоджає дорожньому руху, вони повинні здійснити його тимчасове затримання — викликати евакуатор і відправити таку машину на штрафмайданчик.

Зауважимо, що в перші три місяці після початку повномасштабної війни в Києві не проводилась евакуація автомобілів. Багато водіїв, рятуючись від бойових дій, залишали свої авто в різних місцях, а спеціалізований транспорт та персонал компаній, які займаються евакуацією, КМДА залучала для облаштування барикад. Лише з червня 2022 року ці підприємства відновили свою діяльність, а з вересня повернулися до звичного режиму роботи.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України виявив порушення закону про захист економічної конкуренції в сфері евакуації затриманих автомобілів. У зв'язку з цим, Комітет пропонує Кабінету Міністрів врегулювати порядок залучення компаній до цієї діяльності через проведення конкурсів.

Зокрема, були виявлені типові порушення, серед яких антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування та поліції, які визначали надавачів послуг з доставки та зберігання тимчасово затриманих автомобілів без конкурсу.