АМКУ просить зробити сферу евакуації авто конкурентною: каже, що місцева влада й поліція порушують закон

Антимонопольний комітет виявив, що в Україні порушується закон про захист економічної конкуренції в питанні евакуації затриманих автомобілів, у зв'язку з чим пропонує Кабінету міністрів врегулювати порядок залучення компаній до такої діяльності через конкурси.

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Як ідеться у повідомленні АМКУ, за результатами проведеного його органами аналізу було виявлено низку типових порушень законодавства, серед яких антиконкурентні дії органів місцевого самоврядування та поліції з визначення надавачів послуг доставлення та зберігання тимчасово затриманого транспорту не на конкурентних засадах.

Крім того, виявлено, що надавачі таких послуг встановлюють завищені ціни на них, зловживаючи своїм монопольним становищем, що також є порушенням закону про захист економічної конкуренції.

Однією з причин такого становища названо неврегульованість конкурсного механізму залучення надавачів зазначених послуг (умов участі в конкурсі, критеріїв та механізму відбору, строку подачі та розгляду конкурсних пропозицій тощо).

Також АМКУ вказує на те, що наразі не передбачено застосування цінового критерію відбору як фактору змагальності. Натомість законодавчо передбачено конкретні розміри плат за надання цих послуг при відсутності методики формування їх вартості, що також виключає змагальність.

З огляду на це комітет на засіданні 21 листопада і звернувся до уряду з пропозицією врегулювати на нормативно-правовому рівні механізм конкурсного відбору компаній-евакуаторів та порядок визначення цін на їхні послуги.