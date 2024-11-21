АМКУ просит сделать сферу эвакуации авто конкурентной: говорит, что местные власти и полиция нарушают закон

Антимонопольный комитет выявил, что в Украине нарушается закон о защите экономической конкуренции в вопросах эвакуации задержанных автомобилей, в связи с чем предлагает Кабинету министров урегулировать порядок привлечения компаний к такой деятельности через конкурсы.

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Как говорится в сообщении АМКУ, по результатам проведенного его органами анализа был выявлен ряд типичных нарушений законодательства, среди которых антиконкурентные действия органов местного самоуправления и полиции по определению предоставителей услуг по доставке и хранению временно задержанного транспорта не на конкурентных началах.

Кроме того, обнаружено, что поставщики таких услуг устанавливают завышенные цены на них, злоупотребляя своим монопольным положением, что также является нарушением закона о защите экономической конкуренции.

Одной из причин такого положения названа неурегулированность конкурсного механизма привлечения предоставителей указанных услуг, в том числе условий участия в конкурсе, критериев и механизма отбора, сроков подачи и рассмотрения конкурсных предложений.

Также АМКУ отмечает, что ныне не предусмотрено применение ценового критерия отбора как фактора состязательности. При этом законодательно предусмотрены конкретные размеры плат за предоставление этих услуг при отсутствии методики формирования их стоимости, что также исключает состязательность.

Учитывая это, комитет на заседании 21 ноября и обратился к правительству с предложением урегулировать на нормативно-правовом уровне механизм конкурсного отбора компаний-эвакуаторов и порядок определения цен на их услуги.