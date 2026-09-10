Кредиты до1 млрд грн, аренда госимущества и безопасность: правительство готовит новые меры по поддержке бизнеса

Правительство готовит ряд мер по поддержке украинского бизнеса на фоне усиления российских атак на предприятия и гражданскую инфраструктуру. В частности, предприятиям планируют предложить льготные кредиты до 1 млрд. грн. на пополнение оборотных средств, упростить доступ к государственному имуществу и урегулировать работу бизнеса во время длительных воздушных тревог.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Какие мероприятия готовит правительство

Российские удары по украинскому бизнесу и гражданской инфраструктуре усиливаются, поэтому правительство совместно с СНБО по поручению президента готовит ряд безотлагательных решений. Их цель – обеспечить бесперебойную поставку украинцам продуктов питания, лекарств и других необходимых товаров.

На расширенном совещании с участием представителей крупного ритейла, Офиса президента, АМКУ, Государственной таможенной службы, Фонда госимущества и других ведомств обсудили три основных направления поддержки бизнеса.

1. Льготные кредиты до 1 млрд грн

Правительство готовит программу льготного кредитования для пополнения оборотных средств. Одно предприятие или группа компаний сможет привлечь до 1 млрд. грн., при этом государство будет компенсировать 5% от рыночной ставки.

Средства, в частности, можно направить на закупку товаров, необходимых для обеспечения стабильных поставок.

2. Приоритетная аренда государственного имущества

Предпринимателям планируется упростить доступ к государственным активам. В частности, бизнес будет иметь первоочередное право арендовать имущество , которое Фонд государственного имущества выставляет на аукционы.

Такой механизм должен помочь компаниям быстрее возобновлять работу после ударов по производственным помещениям, складам и офисам.

3. Работа бизнеса во время воздушных тревог

Правительство также приняло рекомендации по работе предприятий во время воздушных тревог с учетом дифференцированного оповещения. Это должно позволить не останавливать поставки товаров из-за длительных сигналов воздушной опасности.

В то же время работа бизнеса должна учитывать требования безопасности. Предприятиям предоставили три месяца на обустройство укрытий или безопасных пространств в местах предоставления услуг.

По словам чиновников, комплекс этих мер должен помочь сохранить рабочие места, налоговые поступления и стабильное обеспечение населения необходимыми товарами.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

7 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что изменения транспорта начнут работать с 10 сентября.