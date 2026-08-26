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Іран та Оман домовилися створити тимчасовий коридор через Ормузьку протоку

судно
Іран та Оман погодили план відновлення судноплавства через Ормузьку протоку / Depositphotos

Іран та Оман домовилися створити спільний тимчасовий навігаційний коридор через Ормузьку протоку та спільно очистити її від мін. Рішення має забезпечити безпечне відновлення руху суден, який значно скоротився після початку війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters із посиланням на спільну заяву двох країн.

Ормузьку протоку хочуть розмінувати

Домовленість обговорили міністри закордонних справ Оману та Ірану Бадр аль-Бусаїді й Аббас Арагчі під час зустрічі в Тегерані. Запропонований коридор має забезпечити тимчасове відновлення безпечного руху суден через протоку.

Технічні переговори між сторонами триватимуть. У майбутньому Іран та Оман планують узгодити постійний маршрут, систему управління протокою, механізми обміну інформацією, а також правила надання навігаційних і безпекових послуг.

До початку війни в лютому через Ормузьку протоку проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Після початку бойових дій більша частина судноплавства в цьому районі припинилася.

Водночас загроза для суден залишається. У вівторок невідомий снаряд влучив у нафтовий танкер приблизно за 17 км від оманського Аш-Шіша, неподалік входу до протоки. Внаслідок удару було пошкоджено машинне відділення, а судно втратило хід. Члени екіпажу не постраждали.

Нагадаємо, наприкінці травня США та Іран домовилися про відкриття Ормузької протоки. Тегеран мав провести розмінування, а Вашингтон — зняти блокаду.

У червні суднам дозволили проходити протоку південним маршрутом за умови увімкнених транспондерів.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки знешкоджені. Він також пригрозив знищувати судна й катери, які спробують встановлювати нові міни.

Нагадаємо, таємний експорт нафти через Ормузьку протоку стримує зростання світових цін. Країни Близького Сходу налагодили приховані маршрути, які запобігають глобальному енергетичному стрибку цін попри активні воєнні дії.

Автор:
Ольга Опенько

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