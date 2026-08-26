Иран и Оман договорились создать временный коридор через Ормузский пролив

Иран и Оман договорились создать общий временный навигационный коридор через Ормузский пролив и совместно очистить его от мин. Решение должно обеспечить безопасное возобновление движения судов, значительно сократившегося после начала войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Ормузский пролив хотят разминировать

Соглашение обсудили министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Арагчи во время встречи в Тегеране. Предлагаемый коридор должен обеспечить временное восстановление безопасного движения судов через пролив.

Технические переговоры между сторонами будут продолжены. В будущем Иран и Оман планируют согласовать постоянный маршрут, систему управления проливом, механизмы обмена информацией, а также правила предоставления навигационных и услуг безопасности.

До начала войны в феврале через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. После начала боевых действий большая часть судоходства в этом районе прекратилась.

В то же время, угроза для судов остается. Во вторник неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер примерно в 17 км от оманского Аш-Шиша, у входа в пролив. В результате удара было повреждено машинное отделение, а судно потеряло ход. Члены экипажа не пострадали.

Напомним, в конце мая США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива. Тегеран должен был провести разминирование, а Вашингтон — снять блокаду.

В июне судам разрешили проходить пролив по южному маршруту при включенных транспондерах.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива обезврежены. Он также пригрозил уничтожать суда и катера, которые попытаются установить новые мины.

Напомним, тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен. Страны Ближнего Востока наладили скрытые маршруты, предотвращающие глобальный энергетический скачок цен, несмотря на активные военные действия.