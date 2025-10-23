Запланована подія 2

Трамп помиловал эксглаву Binance Чанпена Чжао, осужденного за отмывание денег

Трамп помиловал эксглаву Binance Чанпена Чжао / Reuters

Президент США Дональд Трамп помиловал Чанпена Чжао, основателя и бывшего руководителя гиганта криптовалютной биржи Binance. Он был осужден за нарушение требований по противодействию отмыванию средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт в своем заявлении отметила, что Трамп "воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав г-на Чжао, которого администрация Байдена преследовала в войне против криптовалюты".

Реакция Чжао

В сообщении на платформе X (бывший Twitter) Чжао выразил глубокую признательность: "глубоко благодарен за сегодняшнее помилование и президенту Трампа за поддержку преданности Америки справедливости, инновациям и правосудию".

Компания Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объемам торгов, не дала немедленного ответа на запрос о комментарии.

Предыстория дела

Чанпен Чжао, живущий в Абу-Даби, основал Binance в 2017 году и превратил ее в крупнейшую в мире платформу для торговли криптовалютой, насчитывающую около 300 миллионов пользователей по всему миру.

В 2023 году он ушел с поста руководителя Binance. Это произошло после того, как биржа признала себя виновной в неспособности поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и согласилась заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

Чжао, являющийся гражданином Канады, признал себя виновным по тому же обвинению. Он лично заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов и отбыл почти четыре месяца в тюрьме в прошлом году. Несмотря на это, он сохранил свою долю в Binance.

Помилование Чжао стало последним в серии помилований, предоставленных Трампом лицам, осужденным за экономические преступления и связанным с криптосектором.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Резерв станет своего рода цифровым Форт-Ноксом (хранилище золотого запаса США) для криптовалюты.

Автор:
Татьяна Бессараб