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ОАЭ инвестирует 2 миллиарда долларов в Binance: оплатят стейблкойнами
Государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX вложит 2 миллиарда долларов в сервис обмена криптовалют Binance, что станет первой институциональной инвестицией криптовалютной биржи и "наибольшей одноразовой инвестицией" в криптовалютной сфере.
Об этом сообщает CNBC .
В компании заявили, что миноритарная доля будет оплачена в стейблкоинах, что сделает ее "наибольшей инвестицией", когда-либо уплаченной в криптовалюте. Стейблкоины — это тип цифрового актива, предназначенный для поддержания постоянной стоимости, как правило, с привязкой к фиатной валюте.
В прошлом году в Абу-Даби запустили инвестиционную компанию MGX с фокусом на технологии ИИ. В сентябре MGX заключил соглашение с такими компаниями как BlackRock и Майкрософт, чтобы запустить фонд искусственного интеллекта стоимостью более 30 миллиардов долларов, но он еще должен инвестировать в индустрию криптовалют и сектор блокчейна.
"Инвестиции MGX в Binance отражают нашу приверженность развитию преобразующего потенциала блокчейна в сфере цифровых финансов. Благодаря партнерству с ведущим игроком отрасли MGX стремится внедрять инновации на стыке искусственного интеллекта, технологии блокчейна и финансов", — заявил управляющий директор и генеральный директор MGX Ахмед Яхья.
Как отмечает издание, в рамках более широких амбиций ОАЭ планирует стать мировым технологическим лидером, таким образом страна превращается в региональный криптоцентр.
Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, расширила свое присутствие на Ближнем Востоке, поскольку в последние годы столкнулась с нормативными препятствиями и мерами принудительного характера в других юрисдикциях. Эта биржа насчитывает около 5000 сотрудников в мире, имеет более 260 миллионов зарегистрированных пользователей, а совокупный объем торгов превысил 100 триллионов долларов. В настоящее время она нанимает около 1000 сотрудников в ОАЭ.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Резерв станет своего рода цифровым Форт-Ноксом (хранилище золотого запаса США) для криптовалюты.