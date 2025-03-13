ОАЭ инвестирует 2 миллиарда долларов в Binance: оплатят стейблкойнами

Государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX вложит 2 миллиарда долларов в сервис обмена криптовалют Binance, что станет первой институциональной инвестицией криптовалютной биржи и "наибольшей одноразовой инвестицией" в криптовалютной сфере.

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Об этом сообщает CNBC .

В компании заявили, что миноритарная доля будет оплачена в стейблкоинах, что сделает ее "наибольшей инвестицией", когда-либо уплаченной в криптовалюте. Стейблкоины — это тип цифрового актива, предназначенный для поддержания постоянной стоимости, как правило, с привязкой к фиатной валюте.

В прошлом году в Абу-Даби запустили инвестиционную компанию MGX с фокусом на технологии ИИ. В сентябре MGX заключил соглашение с такими компаниями как BlackRock и Майкрософт, чтобы запустить фонд искусственного интеллекта стоимостью более 30 миллиардов долларов, но он еще должен инвестировать в индустрию криптовалют и сектор блокчейна.

"Инвестиции MGX в Binance отражают нашу приверженность развитию преобразующего потенциала блокчейна в сфере цифровых финансов. Благодаря партнерству с ведущим игроком отрасли MGX стремится внедрять инновации на стыке искусственного интеллекта, технологии блокчейна и финансов", — заявил управляющий директор и генеральный директор MGX Ахмед Яхья.

Как отмечает издание, в рамках более широких амбиций ОАЭ планирует стать мировым технологическим лидером, таким образом страна превращается в региональный криптоцентр.

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа в мире, расширила свое присутствие на Ближнем Востоке, поскольку в последние годы столкнулась с нормативными препятствиями и мерами принудительного характера в других юрисдикциях. Эта биржа насчитывает около 5000 сотрудников в мире, имеет более 260 миллионов зарегистрированных пользователей, а совокупный объем торгов превысил 100 триллионов долларов. В настоящее время она нанимает около 1000 сотрудников в ОАЭ.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Резерв станет своего рода цифровым Форт-Ноксом (хранилище золотого запаса США) для криптовалюты.