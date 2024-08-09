Криптобиржа Binance сохранила более 73 миллионов долларов, похищенных в результате взломов

Криптовалютная биржа Binance возобновила или заморозила более 73 миллионов долларов, которые были похищены из-за внешних взломов. Об этом сообщает Incrypted.

За весь 2023 биржа смогла вернуть около 55 миллионов долларов. Увеличение суммы возвращенных средств не указывает на рост преступной активности, а результат улучшения мер безопасности Binance.

Binance активно сотрудничает с государственными органами для оказания необходимой помощи пострадавшим пользователям. В частности, около 80% восстановленных средств были потеряны из-за взломов и эксплойтов, тогда как остальные 20% связаны с мошенничествами, происходившими вне платформы Binance.

Главный директор по безопасности Binance Джимми Су подчеркнул, что наблюдавшиеся в последние месяцы рост рынка и волатильность часто приводят к появлению новых инвесторов, которые могут быть более уязвимы к мошенничествам и взломам. Он добавил, что блокчейн является эффективным инструментом для сбора доказательств и принятия мер против мошенников.

Добавим, что согласно данным Chainalysis, с 2019 года мошенники отмыли из-за обменных сервисов более 100 миллиардов долларов. Эти средства проходили через разные платформы, включая централизованные криптобиржи, децентрализованные финансовые протоколы (DeFi), миксеры, гемблинговые ресурсы и кросчейн-мосты.

Наибольший объем транзакций был зафиксирован в 2022 году, когда более 30 миллиардов долларов были отмывают из-за находящихся под санкциями сервисов, таких как российская биржа Garantex.

Большинство незаконных транзакций осуществляется через стейблкоины, что объясняется их популярностью и возможностью легкого отмывания денег. При этом использование стейблкоинов также добавляет риски, поскольку эмитенты могут замораживать средства, как это делают компании Circle и Tether.

Миксеры, такие как WasabiWallet, JoinMarket и Tornado Cash также активно используются для отмывания средств. Хотя их основная цель — обеспечение конфиденциальности, не все их транзакции незаконны. Также растет использование монет, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Monero и Zcash.

Незаконные средства часто попадают на централизованные биржи благодаря их высокой ликвидности и легкой конвертации криптовалют в фиат.

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