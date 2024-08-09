ФРС требует от Customers Bank усилить контроль за криптовалютными операциями

Федеральная резервная система США (ФРС) обвинила Customers Bank в нарушении требований борьбы с отмыванием денег (AML) и несоблюдении "Закона о банковской тайне". Об этом сообщает Incrypted.

Customers Bank согласился изменить процедуру проверки клиентов и разработать план усиления надзора за операциями и улучшения стратегии по криптоактивам. В течение десяти дней банк обязан предоставить ФРС обновленную процедуру проверки клиентов, а также имплементировать все необходимые программы AML.

Банк также обязался в течение 60 дней представить план усиления контроля за финансовыми операциями. Эти меры должны привести Customers Bank в полное соответствие AML-требованиям и правилам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Кроме того, совет директоров Customers Bancorp обязался разработать стратегию управления рисками, связанными с криптоактивами. Эта стратегия предусматривает снижение рисков и обеспечение соответствующего уровня компетентности лиц, ответственных за работу с цифровыми активами.

Добавим, что Customers Bank является одним из активно сотрудничающих с криптовалютной индустрией учреждений, что вызвало беспокойство среди экспертов относительно возможного целенаправленного давления на криптовалютные банки со стороны ФРС. К примеру, основатель Castle Island Ventures Ник Картер заявил, что ФРС и FDIC систематически уничтожают криптовалютные банки один за другим.



"ФРС и FDIC систематически ликвидируют все криптовалютные банки один за другим", — заявил предприниматель.