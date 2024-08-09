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ФРС вимагає від Customers Bank посилити контроль за криптовалютними операціями

ФРС вимагає від Customers Bank посилити контроль за криптовалютними операціями
Фото: financialpost

Федеральна резервна система США (ФРС) звинуватила Customers Bank у порушенні вимог боротьби з відмиванням грошей (AML) та недотриманні "Закону про банківську таємницю". Про це повідомляє Incrypted.

Customers Bank погодився змінити процедуру перевірки клієнтів і розробити план посилення нагляду за операціями та покращення стратегії щодо криптоактивів. Протягом десяти днів банк зобов'язаний надати ФРС оновлену процедуру перевірки клієнтів, а також імплементувати всі необхідні AML-програми.

Банк також зобов'язався протягом 60 днів представити план посилення контролю над фінансовими операціями. Ці заходи мають привести Customers Bank до повної відповідності AML-вимогам та правилам Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Крім того, рада директорів Customers Bancorp зобов'язалася розробити стратегію управління ризиками, пов'язаними з криптоактивами. У цій стратегії передбачено зниження ризиків та забезпечення відповідного рівня компетентності осіб, відповідальних за роботу з цифровими активами.

Додамо, що Customers Bank є однією з установ, що активно співпрацюють з криптовалютною індустрією, що викликало занепокоєння серед експертів щодо можливого цілеспрямованого тиску на криптовалютні банки з боку ФРС. Наприклад, засновник Castle Island Ventures Нік Картер заявив, що ФРС та FDIC систематично знищують криптовалютні банки один за одним.

"ФРС і FDIC систематично ліквідують усі криптовалютні банки один за одним", — заявив підприємець.

Автор:
Катерина Краснодомська