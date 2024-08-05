Снижение курса Bitcoin и Ethereum: обе криптовалюты просели более чем на 13%

С 4 по 5 августа 2024 года курс биткоина снизился ниже 50 000 долларов, а Ethereum опустился ниже 2200 долларов. Падение также коснулось других криптоактивов из топ-10 по капитализации. Индекс страха и алчности опустился до 26 базисных пунктов. Об этом сообщает Incrypted.

По состоянию на 5 августа биткоин значительно снизился, достигнув отметки 49 575 долларов, что свидетельствует о потере более 13% стоимости за последние сутки, согласно данным TradingView. Ethereum также подвергся падению, опустившись до 2188 долларов, что отражает снижение на 17%.



Источник: TradingView

Вслед за биткоином и Ethereum значительное падение продемонстрировали и другие криптоактивы из топ-10 по капитализации. Антилидером здесь является Lido Staked Ether (stETH) с показателем 21,7%.

Значительное снижение стоимости криптовалют вызвало волну ликвидаций фьючерсных контрактов. За сутки ликвидации составили более 900 миллионов долларов, преимущественно с длинными позициями.

Кроме того, индекс страха и жадности на крипторинку за сутки снизился на 8 базисных пунктов, что свидетельствует о доминировании страха среди инвесторов.

Источник: CoinStats

Как отмечает издание, просадка на рынке криптоактивов произошла на фоне крупных продаж токенов компанией Jump Trading. Только 4 августа фирма вывела wstETH на более 400 миллионов долларов, обменяла на Ethereum, который в итоге отправила на централизованные биржи.