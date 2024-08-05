Зниження курсу Bitcoin і Ethereum: обидві криптовалюти просіли на понад 13%

З 4 по 5 серпня 2024 року курс біткоїна знизився нижче 50 000 доларів, а Ethereum опустився нижче 2200 доларів. Падіння також торкнулося інших криптоактивів з топ-10 за капіталізацією. Індекс страху і жадібності опустився до 26 базисних пунктів. Про це повідомляє Incrypted.

Станом на 5 серпня біткоїн значно знизився, досягнувши позначки 49 575 доларів, що свідчить про втрату більше ніж 13% вартості за останню добу, згідно з даними TradingView. Ethereum також зазнав падіння, опустившись до 2188 доларів, що відображає зниження на 17%.



Джерело: TradingView

Слідом за біткоїном і Ethereum значне падіння продемонстрували й інші криптоактиви з топ-10 за капіталізацією. Антилідером тут є Lido Staked Ether (stETH) з показником у 21,7%.

Значне зниження вартості криптовалют викликало хвилю ліквідацій ф’ючерсних контрактів. За добу ліквідації склали понад $900 мільйонів, переважно з довгими позиціями.

Крім того, вндекс страху і жадібності на крипторинку за добу знизився на 8 базисних пунктів, що свідчить про домінування страху серед інвесторів.

Джерело: CoinStats

Як зазначає видання, просадка на ринку криптоактивів сталася на тлі значних продажів токенів компанією Jump Trading. Тільки 4 серпня фірма вивела wstETH на більш ніж 400 мільйонів доларів, обміняла на Ethereum, який у підсумку відправила на централізовані біржі.