В США погодили запуск спотових Ethereum-ETF, але торги можуть розпочатися за декілька тижнів

23 травня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила вісім спотових Ethereum-ETH. Зокрема, "зелене світло" отримали заявки від таких інвестиційних компаній, як Black,Rock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy і Franklin Templeton. Що ця подія означає для криптогалузі, коли інвестфонди зможуть торгувати сптовими ETF та чи виросте курс цифрового срібла, розповідає видання Delo.ua.

Регулятор схвалив тільки форми 19b-4 для Ethereum-ETF, але інвестифонди зможуть розпочати торги тільки після того, як будуть погоджено реєстраційні заяви S-1, , передає видання Theblock. Відповідне рішення також має прийняти SEC. Переговори між американським регулятором та емітентами ETF на цю тему розпочались нещодавно.

На думку експертів, торги Ethereum-ETF розпочнуться не раніше, ніж за декілька тижнів.

"Я думаю, що якщо вони дуже старанно працюватимуть, це можна зробити протягом кількох тижнів, але є багато прикладів, коли цей процес історично займав 3+ місяці", - каже аналітик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт у своєму профілі в соцмережі Х..

Тим часом, у Galaxy Digital прогнозують, що спотові Ethereum ETF будуть розміщені на біржах у липні або серпні. Такий сценарій реалістичний, оскільки спотові ETF Ethereum мають "значно" більші профілі ризику, ніж спотові ETF біткойн, що може продовжити прийняття регуляторними органами рішень щодо фондів, йдеться у звіті аналітиків, Galaxy Digital, передає видання Theblock.

Як відреагувало цифрове "срібло" на ухвалення Ethereum-ETF

Згідно з даними Coinmarketcap, запуск Ethereum-ETF допоміг ефіру зрости до пікових $3933. Пізніше цифрове "срібло" трохи заспокоїлося та торгувалося на рівні $3691. Рекордних показників курс ефіра досяг $4066. Але у монети є великий потенціал для зростання, оскільки за останній рік проєкт піднявся в ціні на 103%.

Курс ефіру за рік виріс на 103%. Джерело: Coinmarketcap.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua, рішення SEC щодо запуску Ethereum-ETF стане позитивний кроком не тільки для розвитку криптоіндустрії та нових інвестицій у сегмент, а й допоможе зростанню цифрового срібла в ціні. І цей позитив дуже важливий, навіть не дивлячись на складність і заплутаність рішення американського регулятора.

"Як і для Біткоіна, відкриваються нові можливості для інвестування в ефір через традиційні для роздрібних інвесторів інструменти – ETF. Це новий приплив капіталу, новий імпульс. Фактичний запуск інвестфондів заведе Ефір у повну залежність від руху капіталу цих фондів, як це зараз відбувається із Біткоіном". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Тож який потенціал в курсу ефіра? Аналітична група Finder, яка проводила опитування 31-го криптоексперта в квітні 2024 року, вважає, до кінця 2024 року ETH коштуватиме $5710, а до 2025 року – $7996, а до 2030 року – $29380

У 2030 року ціна цифрового золота досягне 29 тис. доларів. Джерело: Finder.

Чому SEC ухвалив запуск Ethereum-ETF

Раніше здавалося, що SEC не збирається затверджувати ETF -Ethereum, адже взаємодія між регулятором та інвестфондами була мінімальна. Але в середині травня представники Комісії активізували свою діяльність та вимагали від інвесткомпаній повернути форми 19b-4. "Це абсолютно безпрецедентна ситуація, а це означає, що вона цілком політична", — сказало одне джерело The Block.

Перед схваленнями новогоінвеструменту група законодавців Палати представників двох партій закликала SEC схвалити ETF. "З огляду на дії Комісії на початку цього року, це здається природним прогресом, який не тільки продемонструє послідовність у застосуванні Комісією своїх стандартів, але й підтвердить юридичну аргументацію, яка сприяла прийняттю рішення про спотові біткойн-ETF", - заявили законодавці.

Як SEC голосував за схвалення спотових Ethereum-ETF

Відповідне рішення прийняв відділ торгівлі та ринків Комісії з цінних паперів і бірж, а не представники агентства, йдеться мова в іншому матеріалі The Block. У наказі про затвердження форм 19b-4 для ETF від 8 інвестфондів був рядок, який проливає світло на те, як було прийнято рішення. "Для Комісії, відділом торгівлі та ринків, відповідно до делегованих повноважень", - йдеться в розпорядженні. Це означає, що відділ торгівлі та ринків SEC, а не голова SEC Гарі Генслер або чотири інших комісії, прийняли рішення про запуск Ethereum-ETF.

Коли на початку 2024 року Комісія з цінних паперів і цінних паперів схвалила спотові біткойн-ETF, члени Комісії проголосували — голова Комісії з цінних паперів і цінних паперів Гєри Генслер схвалив разом із комісарами-республіканцями Хестер Пірс і Марком Уєда. Члени Демократичної партії Хайме Лізаррага та Кароліна Креншоу не схвалили це. Багато комісарів також оприлюднили заяви про біткойн ETF. Але цього разу SEC повідомила, що не буде коментувати інформацію поза розпорядженням.

Аналітик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт назвав нормальним рішення агентства використовувати делеговані повноваження: "Прийняття рішень за допомогою делегованих повноважень є нормою. Так зазвичай все робиться. Якби SEC вимагала офіційного голосування для кожного рішення чи кожного документа — це було б божевіллям", — сказав Сейффарт у дописі в соцмережі X.

Що думає світова криптоіндустрія про схвалення Ethereum-ETF

Учасники ринку вважають, що "зелене світло" для спотових Ethereum-ETF у США надасть можливість новому етапу у розвитку криптоіндустрії.

"Ми очікуємо, що покращення політичної ситуації призведе до подальших перемог інвесторів і розробників цифрових активів через нові закони та в судах, які залучають інвестиції в біткойн, ефіріум та інше програмне забезпечення блокчейну з відкритим вихідним кодом", - написав керівник відділу досліджень цифрових активів VanEck Метью Сігел у соцмережі X.

Він зазначив, що "докази чітко показують, що ефіріум є децентралізованим товаром, а не цінним папером".

"Статус ETH як товару тепер був визнаний за різних обставин, включаючи регулювання CFTC щодо ф’ючерсів на ETH, публічні заяви офіційних осіб Комісії, рішення федеральних судів і тепер, сподіваюся, цей ETF", — написав Сігел з VanEck.

Тим часов в Consensys, який виробляє додатків для Ethereum, зазначили, що позиція SEC щодо цифрових активів залишається проблемною.

"Хоча Consensys вітає сьогоднішнє рішення схвалити ETF Spot ETF як крок у правильному напрямку, це, здавалося б, схвалення в останню хвилину є ще одним прикладом проблемного спеціального підходу SEC до цифрових активів. Жодна інша галузь, ринок або активи піддаються такому навмисному регуляторному зловживанню. Це несправедливо по відношенню до учасників ринку, суперечить верховенству права та накладає наручники на інновації", - написали представники компанії в соцмережі X.

А співзасновник Alt Tab Capitals Грег Моріц вважає, що схвалення Ethereum-ETF більше розширить доступ інвесторів до інвестицій, пов’язаних з криптовалютою.

"Існує величезний попит на цифрові активи, і надто довго доступ до них був обмежений або для технічно підкованих, або для вже багатих. Ми бачимо, як найбільші фінансові установи в світі створюють продукти для задоволення цього попиту і зараз ми бачимо регуляторне рішення, яке охоплює прогрес", - зазначив експерт, передає видання The Block.

Як у 2024 році зв’явився новий інструмент ETF на базі крипти

Нагадаємо, в середині січня Комісія з цінних паперів США схвалила 11 спотових Bitcoin-ETF. В цьому переліку представлені великі та відомі гравці інвестиційного сектору Штатів: Grayscale, Bitwise, Franklin Templeton, Hashdex, Valkyrie, BlackRock, VanEck та ін.

Як зазначив голова SEC Гері Генслер на офіційній сторінці регулятора, інвестори можуть купувати та продавати біткоїн або іншим чином отримувати доступ до цих монет:

у ряді брокерських контор,

через взаємні фонди,

на національних біржах цінних паперів,

через однорангові платіжні додатки,

на несумісних криптовалютних платформах.

"Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю певними спотовими акціями ETF біткоїнів, ми не схвалювали та не схвалювали біткоїн. Інвесторам слід бути обережними щодо безлічі ризиків, пов’язаних з біткоїнами та продуктами, вартість яких пов’язана з криптовалютою", - заявив тоді Генслер.

Щоб криптоінвестори були захищені під час купівлі біткоїну через фонди, SEC включив певні засоби захисту. Серед них:

1. Спонсори спотових фондів Bitcoin-ETF мають надавати повне, чесне та правдиве розкриття інформації про продукти.

2. Ці продукти будуть котируватися та торгуватись на зареєстрованих національних біржах цінних паперів. Вони повинні мати правила, розроблені для запобігання шахрайству та маніпуляціям.

3. Регулятор окремо завершує перегляд реєстраційних заяв для 10-ти спотових Bitcoin-ETF. Це допоможе створити рівні умови конкуренції для усіх учасників ринку та піде на користь інвесторам.

Як взагалі можна купити спотовий біткоїн-ETF? Delo.ua вже писало, що схема працює наступним чином. Спочатку фонд закуповує реальний біткоїн на криптобіржі. Далі він передає актив до банку-зберігача. Водночас з цим, фонд випускає сертифікати на придбані монети та видає їх інвесторам. Таким чином, клієнт стає учасником інвестиційного фонду та володіє біткоїном не напряму, а через сертифікат біткоїн-ETF.

Як зазначив аналітик "Центру біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, такий фонд призначений для інституційних інвесторів, які хочуть купити реальний біткоїн, але при цьому бажають мінімізувати ризики, пов’язані з шахрайством чи крадіжкою.

"Інвестори володітимуть не боргом фонду, а базовим активом, тобто монетами bitcoin. Крім того, форма ETF передбачає жорстке держрегулювання, перевірку звітності та високий рівень захисту інвесторів". Максим Орищак аналітик ЦБТ

При цьому великі інвестори не захищені від ризиків коливань курсу криптоактиву. А все тому, що монети завжди залишаються ризикованим фінансовим інструментом з величезною волатильністю. При цьому неважливо, придбана крипта самостійно на біржі чи через bitcoin-ETF. Ризики курсових коливань не роблять виключень ні для кого з інвесторів.

Прийняття біткоїн-ETF стало першою ластівкою в розвитку нових інвестінструментів для великих інвесторів. Далі аналогічні рішення почали приймати в інших регіонах планети. Зокрема, в середині квітня Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу (SFC) схвалила заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management і Harvest Investment на запуск спотових ETF на основі біткоїна та Ethereum, повідомило видання The Block.

"Впровадження спотових ETF віртуальних активів не лише надає інвесторам нові можливості розподілу активів, але й зміцнює статус Гонконгу як міжнародного фінансового центру та центру віртуальних активів", - йдеться в заяві однієї з компаній.

Очікується, що попит інвесторів з материкового Китаю на ETF досягне до $25 млрд.