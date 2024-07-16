Рынок криптовалют вырос на 37,3% за первые шесть месяцев 2024 года

После успешного 2023 года криптовалютный рынок продолжил свой рост и в первой половине 2024 года. Общая стоимость всех криптовалют достигла 2,27 триллиона долларов США, что на 37,3% больше, чем год назад. Такую информацию опубликовал аналитическое подразделение мировой блокчейн-экосистемы и поставщика криптовалютной инфраструктуры Binance в своем отчете.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Наибольший рост произошел в первом квартале, когда рынок криптовалюта увеличился на значительные 60,2%. Второй квартал был относительно сложнее, ведь рынок криптовалют потерял часть доходов, упав на 14,3%.

Сектор базовых блокчейнов (Layer-1) продемонстрировал положительную динамику, особенно Bitcoin, укрепивший свою позицию после четвертого халвинга, запуска протокола Runes и одобрение спотовых ETF в США. Ethereum показал значительный рост рестейкинга и обновление EIP-4844, BNB Chain работал над opBNB и Greenfield, а Solana отличилась в пространстве мемкоинов и запустила блокчейн-связи.

Сети второго уровня (Layer-2) пережили сезон аирдропов, особенно для проектов с нулевым разглашением знаний. Обещания стимулов привлекли инвестиции в L2-цепи, увеличив их общую заблокированную стоимость на 90%.

Децентрализованные финансы (DeFi) получили значительный приток капитала, что увеличило общую заблокированную стоимость на 72,8%. Этот рост положительно повлиял на большинство секторов DeFi.

Рынок стейблкоинов восстановился, достигнув капитализации в 161 миллиард долларов США. Хотя USDT от Tether остается лидером, рыночная доля USDC от Circle и USDe от Ethena растет.

NFT рынки имели турбулентный период с падением объемов продаж и цен, однако Blur сохранил свою доминацию благодаря аирдропу токена Blast, а Pudgy Penguins и Bitcoin NFT преуспели.

SocialFi продолжал развиваться с запуском zk-цепи Lens Network от Lens Protocol, ростом пользователей Farcaster и выпуском токена friend.tech. Игра Fantasy.top также стала заметным событием.

Web3 гейминг имел сильный первый квартал, но во втором квартале цены токенов игровых проектов снизились. Тем не менее, показатели роста пользователей были на высоком уровне, особенно у проектов Pixels и Hamster Kombat, привлекших большое количество игроков благодаря обещаниям аирдропов токенов.

Другие видные сферы включают мемкоины, искусственный интеллект и децентрализованные физические инфраструктурные сети, которые продолжали вызывать интерес у инвесторов и сообщества.

Источник фото: depositphotos.com