Сомнительный стейблкоин. Как правила MiCA могут изменить рынок стабильных токенов в Европе

30 июня в Евросоюзе вступит в силу регламент Markets in Crypto assets (MiCА) по части стейблкоинов. Это означает, что теперь эмитенты стабильных монет должны зарегистрироваться в регулирующих органах ЕС, раскрыть информацию о резервах, иметь достаточно капитала для поддержки проекта во время форс-мажоров и т.д. Только при условии выполнения всех этих требований стейблкоины смогут получить право работать на территории Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Редакция Delo.ua рассказывает, как новые правила MiCA изменят рынок криптовалют в ЕС, повлияют ли эти нововведения на украинских криптоинвесторов и какие стейблкоины могут уйти из ЕС.

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Что такое европейский регламент MiCA

Документ называется Markets in Crypto assets (MiCА) или в переводе "Рынки криптоактивов". Регламент принял Европейский парламент в апреле 2023 года. Новые правила должны регулировать рынок виртуальных активов в ЕС и ЕЭС и будут касаться всех игроков рынка – криптобирж, эмитентов монет, криптоинвесторов.

Фактически запуск MiCA вводит единую нормативно правовую базу для виртуальных криптоактивов в европейском регионе. Документ должен контролировать активы, не подпадающие под регулирование действующего финансового законодательства. В частности, речь идет о:

Утилитарные токены или utility token. Монеты предоставляют владельцам доступ к продуктам или услугам определенного блокчейн-проекта. Они используются внутри экосистемы этого проекта для выполнения различных функций или получения скидок.

Токены электронных денег или electronic money token. Виртуальные деньги можно использовать для проведения платежей и денежных переводов. Они обеспечивают мгновенные транзакции и хранятся в цифровых кошельках.

Токены, привязанные к активам или asset-referenced token. Стоимость монеты привязана к реальным активам: валютам, товарам или другим финансовым инструментам. Криптовалюта служит для сохранения стабильной стоимости и может использоваться для платежей и инвестиций.

Кроме того, правила MiCA вводят строгие требования к эмитентам и поставщикам услуг этих трех видов криптоактивов. Речь идет об обеспечении достаточных резервов, публикации White paper, регистрации в регулирующих органах ЕС.

Таким образом, регламент MiCA должен решить следующие задачи:

1. Защитить потребителей от рисков.

2. Очистить рынок от непрозрачных или мошеннических компаний.

3. Создать стандартизированную правовую базу для ЕС.

4. Обеспечить стабильность обычных денежных систем.

5. Помочь рынку криптоактивов стать прозрачным сегментом экономики.

Сначала новые правила MiCА применят к стейблкоинам, чтобы с 1 июля перестроить работу крипторынка на базовом уровне в ЕС. А поставщики услуг подпадут под эти стандарты уже с 1 января 2025 года.

То есть уже в июле эмитенты стейблкоинов должны отвечать всем требованиям MiCА: зарегистрироваться у европейских регуляторов, раскрыть информацию о резервах, показать результаты аудита и т.д. Если компании не смогут пройти авторизацию в ЕС и соответствовать новым стандартам, им запретят работать в европейском регионе.

Как реагируют участники крипторынка на запуск MiCА

В последнее время представители рынка виртуальных активов говорят, что стейблкоины будет сложно адаптировать под новые стандарты MiCА. Поэтому действительно есть риски, что проекты будут вынуждены свернуть работу в европейском регионе. Чтобы понять масштабы рисков для рынка криптоактивов, следует обратить внимание на несколько заявлений:

СЕО Tether Паоло Ардоино обеспокоен регламентом MiCA относительно "неавторизованных стейблкоинов" для клиентов из ЕЭС, ведь новые правила усложняют работу эмитента в ЕС, передает издание The Block.

"Компания Tether активно участвовала в консультациях по нормативным техническим стандартам и по-прежнему обеспокоена тем, что MiCA содержит несколько проблемных требований. Дальнейшее обсуждение стандартов имеет решающее значение для обеспечения ясности на рынке", - отметил Ардоино.

Криптобиржа Kraken анализирует статус стейблкоина USDT в соответствии с новыми правилами регулирования ЕС, сообщает Bloomberg.

"У нас есть планы на все случаи, в том числе ситуации, когда листинг специфических токенов, таких как USDT, просто неразумен. Мы активно рассматриваем этот вопрос и, когда позиция станет более ясной, примем твердые решения", - заявил глава глобальной стратегии регулирования Kraken Маркус. Хьюз.

Хотя позже топ-менеджер биржи Марк Гринберг в соцсети "Твиттер" добавил, что пока у компании нет планов провести делистинг USDT: "Мы продолжим рассматривать все возможности по предложению USDT в рамках будущего режима регулирования. Конечно, мы будем соблюдать все требования законодательства, даже те, с которыми мы не согласны".

Криптобиржа Binance объявила об ограничении доступа к "неавторизованным стейблкоинам" для пользователей из ЕЭП из-за запуска регламента MiCA.

"Binance ограничит доступность неавторизованных стейблкойнов для пользователей ЕЭС, внедряя поэтапные изменения и ограничения продуктов, чтобы обеспечить соблюдение требований и минимизировать нарушения рынка", - отмечается в заявлении компании.

В результате трейдеры смогут только продать "неавторизованные стейблкоины", но не купить их. Но стейблкоины по-прежнему можно будет вносить на кошелек Binance. В дальнейшем компания представит новые разъяснения по этому вопросу для инвесторов.

Как вам заявления? Такая информация не может не настораживать, ведь неизвестно, как после запуска MiCA изменится европейская криптоэкономика и не вызывает ли возможный выход стейблкоинов из ЕС серьезных проблем на глобальном рынке виртуальных активов, в частности в виде резких колебаний курса монет.

Как выглядит мировой рынок стейблкоинов в 2024 году

Действительно ли стабильные токены могут "обвалить" рынок криптовалют? Согласно данным сайта Coingecko, в июне 2024 года капитализация рынка стейблкоинов составила $162 млрд. Для сравнения: в сентябре-2023 показатель составлял $131,8 млрд. То есть этот сегмент рынка виртуальных активов постоянно растет.

Сегодня топовыми стейблкоинами считаются такие монеты, как:

Tether (USDT) – с капитализацией $112,9 млрд.

USDC – с капитализацией $32,5 млрд.

DAI – с капитализацией $5,2 млрд.

Ethena (USDe) – с капитализацией $3,5 млрд.

First Digital USD (FDUSD) – с капитализацией $2,2 млрд.

Как видим, рынок стейблкоинов имеет огромную капитализацию, так что если какая-то из монет рухнет, это может негативно повлиять на всю мировую криптоэкономику. Такие риски уже возникали из-за банкротства криптобиржи FTX, что привело к серьезному банкопаду в США. Поэтому, чтобы усилить устойчивость рынка стабильных монет, в ЕС решили разработать и создать регламент MiCА. Новая законодательная база создаст стандарты для работы стэйблкоинов, очистит рынок от слабых проектов и переведет криптоэкономику из тени в прозрачное поле. Но важно, чтобы новые стандарты внедрялись постепенно, тогда стэйблкоины смогут легче адаптироваться под новые регуляторные требования и усилит свои позиции на крипторынку.

Как MiCA повлияет на стабильные монеты в Европе

Эксперты, опрошенные Delo.ua, считают, что стейблкоинам будет сложно перейти на стандарты регламента MiCA. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин перечисляет, каким критериям должны отвечать эмитенты, если хотят работать в ЕС:

Обязательные разрешения и регистрация в регулирующих органах ЕС.

Публикация и раскрытие информации о своих резервах и механизмах обеспечения, а также прохождении аудита и даже проверок.

Поддержка достаточных резервов для обеспечения их стоимости и получения.

"Все эти требования будут выполнены сложно. Поскольку нужно учитывать такие моменты, как нахождение части резервов в оффшорах, а также сложность, а иногда и скрытость механизма обеспечения. Соответственно, вести бизнес в ЕС будет значительно сложнее". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Аналитик ЦБТ Максим Орыщак согласен с тем, что держателям стабильных монет будет трудно выполнить все требования MICA. Но у проектов нет выбора, ведь теперь рынок стейблкоинов в ЕС претерпевает существенные изменения и получит самое прозрачное регулирование.

"Стейблкоины пойдут первыми в легальное поле и это правильно. Именно они должны быть образцом надежности и фундаментом стабильности индустрии. На их примере регулирующие органы ЕС покажут всем игрокам, что только кристально чистые проекты смогут остаться. Стоит приготовиться к показательным изгнаниям и бегству с европейского рынка сомнительных участников отрасли", – уверен эксперт.

При этом, когда определенные проекты пройдут все испытания стандартами MICA, добавляет Шевчишин, они получат не только право работать на территории ЕС, но и вознаграждение в виде большой доли рынка и операционной активности.

"Учитывая большую долю рынка стейблкоинов, такие пертурбации могут повысить волатильность всего крипторынка", – предупреждает аналитик.

Какие токены пройдут или не пройдут испытания MiCA

Андрей Шевчишин считает, что, скорее всего, из ЕС придется уйти так называемым алгометрическим стейблкоинам , поддержка которых основана не на резервах, а на алгометрических механизмах.

По мнению Максима Орыщака, большинство проектов, представленных на рынке стейблкоинов, находятся под угрозой запрета работать в ЕС.

"За исключением USDC, остальные стабильные монеты скорее всего находятся под угрозой, поскольку требования ЕС очень высоки. Особенно в части резервов". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Поэтому большинству проектов скорее всего придется уйти с европейского рынка или сильно менять бизнес-модель, акцентирует Орыщак, ведь во многих случаях будет проще создавать стейблкоин с нуля под требования MICA.

При этом, если рассматривать худший сценарий, когда именитые и популярные стейблкоины не смогут соответствовать MICA и будут выведены с официальных бирж ЕС, они все равно смогут работать в регионе неофициально.

"Такие стейблкоины перейдут во внебиржевой и неофициальный p2p рынок. То есть, их можно будет использовать на криптообменниках или для прямых переводов, с кошелька на кошелек. Но все равно такие монеты инвесторам нужно будет использовать осторожно, поскольку их несоответствие MICA будет сигналом их проблемности для использования в ЕС", - разъясняет Шевчишин.

Будут ли страны соблюдать правила MiCA

В конце июня под новое регулирование MiCA подпадут стэйблкоины в Евросоюзе и Европейской экономической зоне. Для понимания в ЕЭС входят следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Испания, Нидерланды, Исландия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Венгрия, Италия.

"Поскольку страны Европы имеют тесные взаимосвязи, не входящие в ЕС участники для поддержки операций с данными стейблкоинами также будут вынуждены поддержать эти правила", - уверен Шевчишин.

Как это отразится на проектах? Если эмитенты стейблкоинов пройдут жесткое сито требований MiCA, они фактически станут "регулируемыми" проектами для всех стран и участников. А если не смогут соответствовать новому регулированию, попадут в категорию проблемных.

Смогут ли украинцы в ЕС использовать стейблкоины

Эксперты говорят, что однозначного ответа на этот вопрос пока нет, поскольку MiCA должен заработать в полную силу только в июле. В любом случае проживающие в Европейском регионе украинцы будут вынуждены подстраиваться под изменения на рынке криптовалют, считает Максим Орыщак.

"Правила MICA касаются и эмитентов, и инвесторов. Поэтому работа криптобирж, которые останутся после полного введения новых правил, будет достаточно сильно отличаться. Возможностей и инструментов станет гораздо меньше. К этому стоит подготовиться", - рекомендует эксперт.

Андрей Шевчишин говорит, что правила MICA могут не касаться тех украинцев, кто проживает в ЕС и не регистрировался как резидент Европы: "Фактически пока они европейские нерезиденты на них и на бирже эти требования не распространяются. Но с учетом евроинтеграции Украины - это вопрос времени". Но не стоит исключать сценарий, когда изменения для живущих в ЕС украинских криптоинвесторов могут появиться довольно быстро, особенно если они уже являются резидентами ЕС.

Когда в Украине заработают правила MiCA

Как уже писала редакция Delo.ua Украина планирует имплементировать стандарты MiCA в национальное законодательство. Но пока Верховная рада не приняла соответствующий закон "О виртуальных криптоактивах". В настоящее время в парламенте находятся два документа – от НКЦБФР и Минцифры. Но, скорее всего, ни одна из двух версий ключевого закона не пройдет голосование.

Сейчас в Украине планируется создать новый законопроект, отвечающий международным стандартам. Документ должны совместно разработать НБУ и НКЦБФР при технической помощи МВФ. Понятно, что там будут имплементированы стандарты MiCA.

"До конца текущего года мы должны разработать новый законопроект по виртуальным активам. Как следствие, его принятие следует ожидать не раньше первой половины 2025 года", – отметил в интервью Delo.ua Юрий Бойко, член НКЦБФР.

То, что эти перспективы могут стать реальностью уже завтра, уверен аналитик Андрей Шевчишин. Поэтому украинцам нужно позаботиться о своих криптопортфелях, в частности, о происхождении денег, покупке легальных монет, необходимости в будущем платить налоги.

"Украина в перспективе будет полномочно внедрять все требования MICA, поэтому изменения коснутся как локальных бирж, так и криптоактивов, которые на них обращаются". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

При этом Максим Орыщак считает европейские стандарты. MICA не удастся легко внедрить на украинском рынке криптовалют: "Криптобиржам и криптоинвесторам потребуется время для изучения новых правил и изменения поведения в ведении бизнеса и инвестировании. Поэтому быстро привыкнуть к прозрачному крипторынку не удастся".