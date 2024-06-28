Сумнівний стейблкоїн. Як правила MiCA можуть змінити ринок стабільних токенів у Європі

30 червня в Євросоюзі набере чинності регламент Markets in Crypto assets (MiCА) в частині стейблкоїнів. Це означає, що тепер емітенти стабільних монет повинні зареєструватися у регулюючих органах ЄС, розкрити інформацію про резерви, мати достатньо капіталу для підтримки проєкту під час форс-мажорів та ін. Тільки за умови виконання усіх цих вимог, стейблкоїни зможуть отримати право працювати на території Євросоюзу та Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Редакція Delo.ua розповідає як нові правила MiCA змінять ринок криптовалют в ЄС, чи вплинуть ці нововведення на українських криптоінвесторів та які стейблкоїни можуть піти із ЄС.

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Що таке європейський регламент MiCA

Документ має назву Markets in Crypto assets (MiCА) або в перекладі "Ринки криптоактивів". Регламент прийняв Європейський парламент ще у квітні 2023 року. Нові правила мають регулювати ринок віртуальних активів в ЄС та ЄЕЗ та стосуватимуться усіх гравців ринку – криптобірж, емітентів монет, криптоінвесторів.

Фактично запуск MiCA запроваджує єдину нормативно-правову базу для віртуальних криптоактивів в європейському регіоні. Документ має контролювати активи, які не підпадають під регулювання чинного фінансового законодавства. Зокрема, мова йде про:

Утилітарні токени або utility token. Монети надають власникам доступ до продуктів або послуг певного блокчейн-проєкту. Вони використовуються всередині екосистеми цього проєкту для виконання різних функцій або отримання знижок.

Токени електронних грошей або electronic money token. Віртуальні гроші можна використовувати для проведення платежів та грошових переказів. Вони забезпечують миттєві транзакції та зберігаються в цифрових гаманцях.

Токени, що прив'язані до активів або asset-referenced token. Вартість монети прив'язана до реальних активів: валют, товарів або інших фінансових інструментів. Криптовалюта слугує для збереження стабільної вартості та може використовуватися для платежів і інвестицій.

Окрім цього, правила MiCA запроваджують суворі вимоги до емітентів та постачальників послуг цих трьох видів криптоактивів. Мова йде про забезпечення достатніх резервів, публікацію White paper, реєстрацію в регулюючих органах ЄС.

Таким чином, регламент MiCA має розв’язати наступні задачі:

1. Захистити споживачів від ризиків.

2. Очистити ринок від непрозорих чи шахрайських компаній.

3. Створити стандартизовану правову базу для ЄС.

4. Забезпечити стабільність традиційних фінансових систем.

5. Допомогти ринку криптоактивів стати прозорим сегментом економіки.

Спочатку нові правила MiCА застосують до стейблкоїнів, щоб з 1-го липня перестроїти роботу крипторинку на базовому рівні в ЄС. А постачальники послуг підпадуть під ці стандарти вже з 1-го січня 2025 року.

Тобто, вже в липні емітенти стейблкоїнів мають відповідати усім вимогам MiCА: зареєструватися в європейських регуляторів, розкрити інформацію про резерви, показати результати аудиту та ін. Якщо компанії не зможуть пройти авторизацію у ЄС та відповідати новим стандартам, їм заборонять працювати в європейському регіоні.

Як реагують учасники крипторинку на запуск MiCА

Останнім часом представники ринку віртуальних активів кажуть, що стейблкоїни буде складно адаптувати під нові стандарти MiCА. Тому дійсно є ризики, що проєкти будуть вимушені згорнути роботу в європейському регіоні. Щоб зрозуміти масштаби ризиків для ринку криптоактивів, варто звернемо увагу на декілька заяв:

СЕО Tether Паоло Ардоіно стурбований регламентом MiCA щодо "неавторизованих стейблкоїнів" для клієнтів з ЄЕЗ, адже нові правила ускладнюють роботу емітента в ЄС, передає видання The Block.

"Компанія Tether брала активну участь у консультаціях щодо нормативних технічних стандартів і, як і раніше, стурбована тим, що MiCA містить кілька проблемних вимог. Подальше обговорення стандартів має вирішальне значення для забезпечення ясності на ринку", - зазначив Ардоіно.

Криптобіржа Kraken аналізує статус стейблкоїну USDT відповідно до нових правил регулювання ЄС, повідомляє Bloomberg.

"Ми маємо плани на всі випадки, у тому числі ситуації, коли лістинг специфічних токенів, таких як USDT, просто нерозумний. Ми активно розглядаємо це питання і, коли позиція стане яснішою, ухвалимо тверді рішення", - заявив глава глобальної стратегії регулювання Kraken Маркус Хьюз.

Хоча пізніше топ-менеджер біржі Марк Грінберг в соцмережі "Твіттер" додав, що поки що в компанії немає планів провести делістинг USDT: "Ми продовжимо розглядати всі можливості на пропозицію USDT у рамках майбутнього режиму регулювання. Звичайно, ми дотримуватимемося всіх вимог законодавства, навіть тих, з якими ми не згодні".

Криптобіржа Binance оголосила про обмеження доступу до "неавторизованих стейблкоїнів" для користувачів з ЄЕЗ через запуск регламенту MiCA.

"Binance обмежить доступність неавторизованих стейблкойнів для користувачів ЄЕЗ, впроваджуючи поетапні зміни та обмеження продуктів, щоб забезпечити дотримання вимог і мінімізувати порушення ринку", - відмічено у заяві компанії.

В результаті трейдери зможуть тільки продати "неавторизовані стейблкоїни", але не купити їх. Але стейблкоїни, як і раніше, можна буде вносити на гаманець Binance. Але далі компанія надасть нові роз’яснення по цьому питанню для інвесторів.

Як вам заяви? Така інформація не може не насторожувати, адже невідомо, як після запуску MiCA зміниться європейська криптоекономіка і чи не викликає можливий вихід стейблкоїнів з ЄС серйозних проблем на глобальному ринку віртуальних активів, зокрема, у вигляді різких коливань курсу монет.

Як виглядає світовий ринок стейблкоїнів у 2024 році

Чи дійсно стабільні токени можуть "обвалити" ринок криптовалют? Згідно з даними сайту Coingecko, в червні 2024 року капіталізація ринку стейблкоїнів становила $162 млрд. Для порівняння: у вересні-2023 показник складав $131,8 млрд. Тобто, цей сегмент ринку віртуальних активів постійно зростає.

Сьогодні топовими стейблкоїнами вважаються такі монети, як:

Tether (USDT) - з капіталізацією $112,9 млрд.

USDC - з капіталізацією $32,5 млрд.

DAI - з капіталізацією $5,2 млрд.

Ethena (USDe) - з капіталізацією $3,5 млрд.

First Digital USD (FDUSD) - з капіталізацією $2,2 млрд.

Як бачимо, ринок стейблкоїнів має величезну капіталізацію, тож якщо якась з монет обвалиться, це може негативно вплинути на усю світову криптоекономіку. Такі ризики вже виникали через банкрутство криптобіржі FTX, що призвело до серйозного банкопаду у США. Тому щоб посилити стійкість ринку стабільних монет, у ЄС вирішили розробити та створити регламент MiCА. Нова законодавча база створить стандарти для роботи стейблкоїнів, очистить ринок від слабких проєктів та переведе криптоекономіку із тіні в прозоре поле. Але важливо, щоб нові стандарти впроваджувалися поступово, тоді стейблкоїни зможуть легше адаптуватися під нові регуляторні вимоги та посилять свої позиції на крипторинку.

Як MiCA вплине на стабільні монети в Європі

Експерти, яких опитало Delo.ua, вважають, що стейблкоїнам буде складно перейти на стандарти регламенту MiCA. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин перечислює, яким критеріям мають відповідати емітенти, якщо хочуть працювати в ЄС:

Обов'язкові дозволи та реєстрації у регулюючих органах ЄС.

Публікація та розкриття інформації про свої резерви та механізми забезпечення, а також проходження аудиту та навіть перевірок.

Підтримка достатніх резервів для забезпечення їх вартості та отримання.

"Усі ці вимоги буде виконати складно. Оскільки треба враховувати такі моменти, як знаходження частини резервів в офшорах, а також складність, а іноді й прихованість механізму забезпечення. Відповідно, вести бізнес у ЄС буде значно складніше". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Аналітик ЦБТ Максим Орищак згоден з тим, що власникам стабільних монет буде важко виконати усі вимоги MICA. Але у проєктів немає вибору, адже тепер ринок стейблкоїнів в ЄС зазнає суттєвих змін та отримає найпрозоріше регулювання.

"Стейблкоїни підуть першими у легальне поле і це правильно. Саме вони мають бути взірцем надійності та фундаментом стабільності індустрії. На їхньому прикладі регулюючі органи ЄС покажуть усім гравцям, що лише кришталево чисті проекти зможуть залишитися. Варто приготуватися до показових вигнань та втечі з європейського ринку сумнівних учасників галузі", - впевнений експерт.

При цьому коли певні проєкти пройдуть усі випробування стандартами MICA, додає Шевчишин, вони отримають не тільки право працювати на території ЄС, а й винагороду у вигляді великої частки ринку та операційної активності.

"Враховуючи велику частку ринку стейблкоїнів, такі пертурбації можуть підвищити волатильність всього крипторинку", - попереджає аналітик.

Які токени пройдуть чи не пройдуть випробування MiCA

Андрій Шевчишин вважає, що, скоріш за все, із ЄС прийдеться піти так званим алгометричним стейблкоїнам, підтримка яких заснована не на резервах, а на алгометричних механізмах.

А на думку Максима Орищака, більшість проєктів, представлених на ринку стейблкоїнів, знаходяться під загрозою заборони працювати у ЄС.

"За винятком USDC, решта стабільних монет швидше за все перебуває під загрозою, оскільки вимоги ЄС дуже високі. Особливо в частині резервів". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Тому більшості проектів, швидше за все, доведеться піти з європейського ринку або сильно змінювати бізнес-модель, акцентує Орищак, адже у багатьох випадках буде простіше створюватиме стейблкоїн з нуля під вимоги MICA.

При цьому якщо розглядати найгірший сценарій, коли імениті та популярні стейблкоїни не зможуть відповідати MICA та будуть виведені з офіційних бірж ЄС, вони все одно зможуть працювати у регіоні неофіційно.

"Такі стейблкоїни перейдуть у позабіржовий та неофіційний p2p ринок. Тобто, їх можна буде використовувати на криптообмінниках чи для прямих переказів, з гаманця на гаманець. Але все одно такі монети інвесторам треба буде використовувати обережно, оскільки їхня невідповідність MICA буде сигналом їх проблемності для використання у ЄС", - роз’яснює Шевчишин.

Чи будуть країни дотримуватися правил MiCA

Наприкінці червня під нове регулювання MiCA підпадуть стейблкоїни у Євросоюзі та Європейській економічній зоні. Для розуміння у ЄЕЗ входять такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Ісландія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція, Угорщина, Італія.

"Оскільки країни Європи мають тісні взаємозв'язки, учасники, що не входять до ЄС, для підтримки операцій з даними стейблкоінами також будуть змушені підтримати ці правила", - впевнений Шевчишин.

Як це вплине на проєкти? Якщо емітенти стейблкоїнів пройдуть жорстке сито вимог MiCA, вони фактично стануть "регульованими" проєктами для всіх країн та учасників. А якщо не зможуть відповідати новому регулювання, то потраплять в категорію проблемних.

Чи зможуть українці у ЄС використовувати стейблкоїни

Експерти кажуть, що однозначної відповіді на це питання поки немає, оскільки MiCA має запрацювати в повну силу лише в липні. В будь-якому випадку ті українці, що проживають у Європейському регіоні, будуть вимушені підлаштовуватися під зміни на ринку криптовалют, вважає Максим Орищак.

"Правила MICA стосуються й емітентів, й інвесторів. Тому робота криптобірж, що залишаться після повного вступу нових правил, буде досить сильно відрізнятися. Можливостей та інструментів стане набагато менше. До цього варто підготуватись", - рекомендує експерт.

Андрій Шевчишин каже, що правила MICA можуть не стосуватися тих українців, хто проживає в ЄС та не реєструвався як резидент Європи: "Фактично поки що вони європейські нерезиденти на них і біржі ці вимоги не поширюються. Але з урахуванням євроінтеграції України - це питання часу". Але не варто виключати сценарій, коли зміни для українських криптоінвесторів, що живуть в ЄС, можуть з’явитися доволі швидко, особливо якщо вони вже є резидентами ЄС.

Коли в Україні запрацюють правила MiCA

Як вже писала редакція Delo.ua, Україна планує імплементувати стандарти MiCA в національне законодавство. Але поки що Верховна рада не прийняла відповідного закону "Про віртуальні криптоактиви". Наразі у парламенті знаходяться два документи – від НКЦПФР та Мінцифри. Але, скоріш за все, жодна з двох версій ключового закону не пройде голосування.

Зараз в Україні планується створити новий законопроєкт, який відповідає міжнародним стандартам. Документ мають спільно розробити НБУ та НКЦПФР за технічної допомоги МВФ. Зрозуміло, що там же будуть імплементовані стандарти MiCA.

"До кінця поточного року ми маємо розробити новий законопроект з віртуальних активів. Як наслідок, його прийняття варто очікувати не раніше першої половини 2025 року", - зазначив в інтерв’ю Delo.ua Юрій Бойко, член НКЦПФР.

Те, що ці перспективи можуть стати реальністю вже завтра, впевнений аналітик Андрій Шевчишин. Тому українцям треба подбати про свої криптопортфелі, зокрема, про походження грошей, купівлю легальних монет, необхідність в майбутньому сплачувати податки.

"Україна в перспективі повноважно впроваджуватиме всі вимоги MICA, тому зміни торкнуться як локальних бірж, так і криптоактивів, які на них обертаються". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

При цьому Максим Орищак вважає, що європейські стандарти MICA не вдасться легко впровадити на українському ринку криптовалют: "Криптобіржам та криптоінвесторам буде потрібен час для вивчення нових правил та зміни поведінки у веденні бізнеса та інвестуванні. Тому швидко звикнути до прозорого крипторинку не вдасться".