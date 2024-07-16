Ринок криптовалют зріс на 37,3% за перші шість місяців 2024 року

Після успішного 2023 року, криптовалютний ринок продовжив своє зростання і в першій половині 2024 року. Загальна вартість усіх криптовалют досягла 2,27 трильйона доларів США, що на 37,3% більше, ніж рік тому. Таку інформацію опублікував аналітичний підрозділї світової блокчейн-екосистеми та постачальника криптовалютної інфраструктури Binance у своєму звіті.

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Найбільше зростання відбулося в першому кварталі, коли ринок криптовалют збільшився на значні 60,2%. Другий квартал був відносно складнішим, адже ринок криптовалют втратив частину доходів, впавши на 14,3%.

Сектор базових блокчейнів (Layer-1) продемонстрував позитивну динаміку, особливо Bitcoin, який зміцнив свою позицію після четвертого халвінгу, запуску протоколу Runes та схвалення спотових ETF у США. Ethereum показав значне зростання рестейкінгу та оновлення EIP-4844, BNB Chain працював над opBNB та Greenfield, а Solana відзначилася у просторі мемкоїнів та запустила блокчейн-зв'язки.

Мережі другого рівня (Layer-2) пережили сезон аірдропів, особливо для проєктів з нульовим розголошенням знань. Обіцянки стимулів залучили інвестиції в L2-ланцюги, збільшивши їхню загальну заблоковану вартість на 90%.

Децентралізовані фінанси (DeFi) отримали значний приплив капіталу, що збільшило загальну заблоковану вартість на 72,8%. Це зростання позитивно вплинуло на більшість секторів DeFi.

Ринок стейблкоїнів відновився, досягнувши капіталізації у 161 мільярд доларів США. Хоча USDT від Tether залишається лідером, ринкова частка USDC від Circle та USDe від Ethena зростає.

NFT ринки мали турбулентний період з падінням обсягів продажів та цін, проте Blur зберіг свою домінацію завдяки аірдропу токену Blast, а Pudgy Penguins та Bitcoin NFT досягли успіху.

SocialFi продовжував розвиватися з запуском zk-ланцюги Lens Network від Lens Protocol, зростанням користувачів Farcaster та випуском токену friend.tech. Гра Fantasy.top також стала помітною подією.

Web3 гейминг мав сильний перший квартал, але у другому кварталі ціни токенів ігрових проектів знизилися. Проте, показники зростання користувачів були на високому рівні, особливо у проектів Pixels та Hamster Kombat, які залучили велику кількість гравців завдяки обіцянкам аірдропів токенів.

Інші помітні сфери включають мемкоїни, штучний інтелект та децентралізовані фізичні інфраструктурні мережі, які продовжували викликати інтерес у інвесторів та спільноти.

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