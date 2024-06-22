Які ризики несе фармінг криптовалют для роздрібних інвесторів - оцінки експертів

Хоча фармінг вважається пасивним видом інвестування на ринку криптовалют, він може бути доволі ризикованим для роздрібних інвесторів, попереджає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Справа в тому, що поки нові монети публічно не торгуються на біржах, інвестиція йде не у токени, а у смарт-контракт, який фіксує частку в майбутніх монетах. Іноді цю частку до старту торгів монетами неможливо продати. Більше про перспективи та ризики інвестування у фармінг нових монет, читайте у статті Delo.ua "Фармінг криптовалют. Чи варто "заморожувати" цифрові гроші напередодні лістингу нових монет".

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"Емітенти монет напередодні лістингу зазвичай йдуть до перевірених інвесторів або фондів за фінансуванням, оскільки такі проекти коштують дорого. Ці великі інвестори можуть самі акумулювати капітал, включаючи роздрібних інвесторів різного калібру. Для цього робляться різні майданчики. Зараз, завдяки популярності фармінгу, криптобіржі почали на своїй базі пропонувати послуги торгового передпродажного майданчика", - говорить Шевчишин.

Згоден з ризиками фармінгу й аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Експерт зазначає, що під час фармінгу інвестори не зберігають криптоактиви на своєму гаманці, а надають свою криптовалюту в користування. Тобто, виступають у ролі "постачальників ліквідності" напередодні лістингу нової монети на криптобіржі.

"З таких інвесторів формується пул. Їхні кошти блокуються в смарт-контракті. І за допомогою заблокованих криптоактивів спеціальні майданчики забезпечують кредитування в DeFi або організують децентралізовану торгівлю криптовалютою", - говорить Орищак.

За словами експерта, "постачальники ліквідності" за користування їх коштами отримують винагороду. Вона може бути у вигляді токенів самого майданчика, який організовує торги та кредитування. А може бути у заблокованій криптовалюті.

Що таке фармінг криптовалют очима інвесторів

Коли якась команда вирішує запустити лістинг нової монети на криптобіржі, ці токени проходять процедуру так званого фармінгу. Для цього біржа анонсує: команда А планує запустити на певний період (декілька днів) фармінг нової криптовалюти під назвою Х, тож усі бажаючи інвестори (клієнти/учасники біржі) можуть "заморозити" свої віртуальні гроші в пулах інвесторів. Наприклад, на криптобіржі Binance є можливість залишати кошти у двух пулах – в BNB та FDUSD.

Після того, як фармінг проходить, кожний інвестор отримує дохід - певну суму в нових монетах. Причому винагороди під час фармінгу різних монет може бути зовсім різні, навіть якщо інвестор кожного разу "заморожує" однакову кількість грошей. Розмір доходу визначається командою нової монети та залежить від багатьох факторів: загальна кількість токенів, розмір пулу інвесторів тощо.

Що ж може робити з винагородою інвестор? Є два варіанти:

продати, як тільки розпочинається лістинг нової монети;

залишити у своєму криптопортфелі, сподіваючись, що цей токен в майбутньому виросте в ціні.

Більше про перспективи та ризики інвестування у фармінг нових монет, читайте у статті Delo.ua "Фармінг криптовалют. Чи варто "заморожувати" цифрові гроші напередодні лістингу нових монет".