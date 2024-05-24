Фармінг криптовалют. Чи варто "заморожувати" цифрові гроші напередодні лістингу нових монет

У криптовсесвіті інвестори мають багато варіантів для заробітку. Зазвичай багато хто воліє просто покупати та продавати монети. Але хтось вивчає й більш складні варіанти інвестування, наприклад, фармінг. Редакція Delo.ua вирішила розібратися у цьому інвестиційному інструменті детальніше.

Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Що таке фармінг криптовалют очима інвесторів

Коли якась команда вирішує запустити лістинг нової монети на криптобіржі, ці токени проходять процедуру так званого фармінгу. Для цього біржа анонсує: команда А планує запустити на певний період (декілька днів) фармінг нової криптовалюти під назвою Х, тож усі бажаючи інвестори (клієнти/учасники біржі) можуть "заморозити" свої віртуальні гроші в пулах інвесторів. Наприклад, на криптобіржі Binance є можливість залишати кошти у двух пулах – в BNB та FDUSD.

Після того, як фармінг проходить, кожний інвестор отримує дохід - певну суму в нових монетах. Причому винагороди під час фармінгу різних монет може бути зовсім різні, навіть якщо інвестор кожного разу "заморожує" однакову кількість грошей. Розмір доходу визначається командою нової монети та залежіть від багатьох факторів: загальна кількість токенів, розмір пулу інвесторів тощо.

Що ж може робити з винагородою інвестор? Є два варіанти:

продати, як тільки розпочинається лістинг нової монети;

залишити у своєму криптопортфелі, сподіваючись, що цей токен в майбутньому виросте в ціні.

Чи має сенс отримувати дохід за допомогою фармінгу

Фармінг – це передпродаж нових монет на спеціальних майданчиках до офіційного старту торгів на біржі, пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua. Навіщо потрібен фармінг учасникам процесу:

Для емітента монет це можливість залучити капітал для розробки та старту проекту.

Для інвестора це можливість заробітку, якщо проект "полетить".

"Зважаючи на те, що "летять", тобто, успішно запускаються далеко не всі монети, такі інвестиції для інвесторів пов'язані з ризиками втрати капіталу. Однак, якщо припустити, що з 10 проінвестованих проектів успішно запуститься один і його ціна зробить х10 або більше в горизонті року, то в цілому стратегія себе окупає", - говорить Шевчишин.

Які ризики несе фармінг для роздрібних інвесторів

Хоча фармінг вважається пасивним видом інвестування, він може бути доволі ризикованим для роздрібних інвесторів, попереджає Шевчишин. Справа в тому, що поки нові монети публічно не торгуються, інвестиція йде не у токени, а у смарт-контракт, який фіксує частку в майбутніх монетах. Іноді цю частку до старту торгів монетами неможливо продати.

"Емітенти монет напередодні лістингу зазвичай йдуть до перевірених інвесторів або фондів за фінансуванням, оскільки такі проекти коштують дорого. Ці великі інвестори можуть самі акумулювати капітал, включаючи роздрібних інвесторів різного калібру. Для цього робляться різні майданчики. Зараз, завдяки популярності фармінгу, криптобіржі почали на своїй базі пропонувати послуги торгового передпродажного майданчика", - говорить Шевчишин.

Згоден з ризиками фармінгу й аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Експерт зазначає, що під час фармінгу інвестори не зберігають криптоактиви на своєму гаманці, а надають свою криптовалюту в користування. Тобто, виступають у ролі "постачальників ліквідності" напередодні лістингу нової монети на криптобіржі.

"З таких інвесторів формується пул. Їхні кошти блокуються в смарт-контракті. І за допомогою заблокованих криптоактивів спеціальні майданчики забезпечують кредитування в DeFi або організують децентралізовану торгівлю криптовалютою", - говорить Орищак.

За словами експерта, "постачальники ліквідності" за користування їх коштами отримують винагороду. Вона може бути у вигляді токенів самого майданчика, який організовує торги та кредитування. А може бути у заблокованій криптовалюті.

Як обирати пули для інвестицій у фармінг

Максим Орищак звертає увагу, що чим менше пул інвесторів, чим менш відомі майданчики та криптовалюти, які використовуються для фармінгу, тим вищі ризики та винагорода.

"Винагорода може змінюватись у дуже широких межах. Від кількох відсотків річних для лідерів галузі, до сотень відсотків для новачків". Максим Орищак аналітик ЦБТ

В цій ситуації зрозуміло, що гнатися за максимальною прибутковістю фармінгу небезпечно. Ризик втрати коштів може бути занадто високим через злом смарт-контракту новачка або курсову переоцінку маловідомої монети, задіяної у фармінгу. Особливо, коли криптовалютний ринок перебуває у фазі спаду і багато проектів уразливі через дефіцит ліквідності. Тому краще обирати відомі криптобіржі та команди, які вже успішно розкручували інші криптопроєкти.

Чому кожен фармінг може принести різний дохід інвестору

Роздрібні інвестори, які періодично вкладають невеликі кошти у фармінг, в розмові з Delo.ua кажуть, що кожен запуск нової монети може принести різний дохід. Умовно, в одному випадку за $20 "заморозки" можна отримати 8 монет, але їх сукупна вартість під час лістингу ледь досягне 4 центів. А в іншому випадку є можливість за ті ж 20 баксів отримати одну монету чи її третину, але в даному випадку ціна, коли розпочинаються торги, може бути на рівні $1.

Схему нарахування винагороди роздрібним інвесторам пояснює аналітик Андрій Шевчишин. Експерт каже, що до старту офіційних торгів нової монети на біржі вартість проекту визначається лише на рівні % від потенційних витрат за старт, підтримку та розвитку проекту. Скільки токенів буде загалом в проєкті та скільки монет отримають інвестори під час фармінгу - визначає емітент.

"Великі інвестори, які приймають кошти від роздрібних інвесторів, повинні бути впевнені, що роздрібні інвестори не вирішать несподівано повернути свої гроші до завершення фармінгу. Тому великі інвестори створюють різні механізми, які обмежують вихід роздрібних інвесторів з пулу, наприклад через заморожування капіталу, або стартовий внесок, або % за забезпечення проведення операцій та вибір монет для інвестицій у пулі", - каже Шевчишин.

Чи варто одразу продавати нові монети після фармінгу

Яку інвестиційну стратегію обрати щодо нових монет після фармінгу – складне питання, оскільки курс кожного токену після лістингу веде себе по-різному. Наприклад, навесні-2024 на криптобіржі Binance відбувся фармінг кількох проєктів – AEVO, ETHFI, ENA, SAGA, OMNI та ін. Тож давайте подивимося, як весь цей час змінювалась ціна в деяких з цих монет:

Згідно з даними Coingecko, в середині березня курс AEVO був на рівні $2,93, наприкінці травня цей показник склав $0,87.

В середині березня ETHFI коштував $4,12, зараз курс дійшов до рівня $3,84.

На початку квітня SAGA була на рівні $4,91, наприкінці весни монета впала до $2,21.

Тож, як бачимо, після запуску лістингу на криптобіржах нові монети в основному впадають в депресію та їх вартість падає.

Яку інвестиційну стратегію краще обирати після фармінгу

Максим Орищак з ЦБТ вважає, що універсальної стратегії щодо нових монет немає, тому кожен власник криптоактивів має розробляти інвестиційний план індивідуально. Якщо обрій планування довгий - від 2-3 років і більше, - то при прийнятті рішень можна сконцентруватися на перспективах ринку та конкретного проекту.

"У стандартній стратегії криптовалюту купують рівними сумами, через рівні проміжки часу. Робиться це переважно на відкатах ринку, а не підйомі. Структура і пропорції портфеля мають бути близькими до першої десятки криптовалют з капіталізації", - нагадує експерт.

За його словами, частину активів можна використовувати для фармінгу. Але тільки на найбільших майданчиках та в монетах. Частину портфеля, але не більше 10%, можна задіяти у високоприбуткових фармінгових проектах.

"Головне - в таких історіях не засиджуватись. Уважно стежити за спільнотою. І постійно контролювати частку інвестицій. Якщо вона зростає вище за граничну величину 5% або 10%, скорочувати її назад. Не можна забувати, що головна лінія поведінки – інвестувати у надійні історії на спаді цін", - попереджає Орищак.

Андрій Шевчишин додає, що серед нових проєктів можуть бути й такі, що на горизонті кількох місяців показують х5, а в криптохайп можуть злетіти на х500 або х1500. Є безліч проектів, які так і не злетіли і навіть не запустилися.

"Завдання інвестора та пула знайти монети з найбільшим потенціалом. І тут важлива диверсифікація. Якщо з 10 проектів покаже зростання хоча б один на х10, ви вже майже вийшли в нуль, а якщо на х50 - це вже надприбутки, що закривають збиток від 49 невдалих інвестицій. Але варто бути обережними із такими інвестиційними рішеннями". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

На які нюанси варто звернути увагу, коли інвестуєш у фармінг

Андрій Шевчишин каже, що на ринку криптовалют не усі монети доходять від моменту розробки до старту, оскільки це дуже дорогий процес. Більш того, серед таких проєктів трапляються шахраї, які й не збираються запускатися. А ще трапляються невдалі проекти, які мають технічні проблеми або питання з фінансування у власників. Також після старту торгів на біржі проект може різко та суттєво впасти в ціні.

"Однак є реальні приклади, коли монета зростає на х1500 і більше. Наприклад, це Solana. І такі проекти перекривають інші проекти, що повністю провалилися. Тому перед тим, як обрати фармінг одним з видів інвестування у крипті, будьте готові диверсифікувати, а також втратити свої інвестиції. Треба розуміти, що там, де є великий потенційний прибуток, там й великий ризик", - говорить Шевчишин.

А Максим Орищак каже, що незважаючи на простоту, фармінг - це більш складна стратегія, ніж традиційна "купив-тримай".

"У фармінгу беруть участь одразу 2 монети. Значить, необхідно не тільки вибирати правильний таймінг для входу в ринок, але й аналізувати більшу кількість криптовалют". Максим Орищак аналітик ЦБТ

З іншого боку, якщо криптоінвестиції у фармінг не виходять за коло найбільших проектів та найнадійніших майданчиків, то у додатковому пасивному доході немає нічого поганого.

Також, щоб фармінг був успішним та дохідним, роздрібним інвесторам варто ретельно вивчати інформацію про нові проєкти, радить Шевчишин. Для цього треба:

прочитати white paper проекту,

проаналізувати, хто співінвестує у проект з великих інвесторів.

"Це свого роду додаткова гарантія якості вибору", - каже експерт.