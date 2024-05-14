Уперше на онлайн-аукціоні з молотка пішов біткоїн: хто придбав та за скільки

14 травня у системі онлайн-аукціонів Prozorro вперше продали цифрову річ - 0,1 BTC (біткоїн). Про успішні торги свідчать дані на сайті платформи.

Початкова ціна унікального цифрового лоту була встановлена на рівні 188 000 гривень. У ході торгів ціна зросла до 300 001 гривень - стільки за 0,1 біткоїна віддав переможець аукціону Роман Зварич.

З інформації на Prozorro.Продажі видно, що десяту частину біткоїна продали у три раунди. Загалом за лот змагались 13 учасників, крок під час торгів становив 1 880 гривень без ПДВ.

Після завершення торгів переможець зобов’язаний підписати протокол (зокрема за допомогою цифрового підпису) та оплатити лот з банківського рахунку юридичної чи фізичної особи. Після цього він отримає цифрову валюту на свій гаманець.

Зауважимо, що 14 травня, за даними CoinMarketCap, 1 BTC торгується щонайменше за 2 406 428 гривень, відповідно на ринку 0,1 BTC коштує близько 240 тисяч гривень, тобто дешевше, аніж його придбали на онлайн-аукціоні.

Нагадаємо, що на продаж на ProZorro цифровий актив виставили 8 травня 2024 року. Щоби позмагатися за лот, учасникам потрібно було сплатити реєстраційний збір у розмірі 340 гривень та залишити гарантійний внесок на суму 9 400 гривень.

Примітно, що на ProZorro зазначено, що на майданчику є можливість виставити й інші цифрові речі.

Якщо до середини осені, тобто в постхалвінговий період, біткоїн зросте на 75%, тоді курс монети досягне показника у 110-112 тисяч доларів. Про це в коментарі Delo.ua розказала засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко. Основною причиною для можливої корекції BTC може бути стандартний для травня розпродаж на глобальних фінансових ринках, зазначає експерт. Більше про динаміку курсу криптовалют, читайте у статті "Після халвінгу. Що впливатиме на курс біткоїну до середини осені".

Джерело фото: ua.depositphotos.com