Впервые на онлайн-аукционе с молотка пошел биткоин: кто купил и за сколько

14 мая в системе онлайн-аукционов Prozorro впервые продали цифровую вещь – 0,1 BTC (биткоина). Об успешных торгах свидетельствуют данные на сайте платформы.

Начальная цена уникального цифрового лота была установлена на уровне 188 000 гривен. В ходе торгов цена выросла до 300 001 гривен – столько за 0,1 биткоина отдал победитель аукциона Роман Зварыч.

Из информации на Prozorro.Продажи видно, что десятую часть биткоина продали в три раунда. Всего за лот соревновались 13 участников, шаг во время торгов составил 1880 гривен без НДС.

После завершения торгов победитель обязан подписать протокол (в том числе с помощью цифровой подписи) и оплатить лот с банковского счета юридического или физического лица. После этого он получит цифровую валюту на свой кошелек.

Заметим, что 14 мая, по данным CoinMarketCap, 1 BTC торгуется по меньшей мере за 2 406 428 гривен, соответственно на рынке 0,1 BTC стоит около 240 тысяч гривен, то есть дешевле, чем его приобрели на онлайн-аукционе.

Напомним, что на продажу на ProZorro цифровой актив выставили 8 мая 2024 года. Чтобы сразиться за лот, участникам нужно было уплатить регистрационный сбор в размере 340 гривен и оставить гарантийный взнос на сумму 9 400 гривен.

Примечательно, что на ProZorro говорится, что на площадке есть возможность выставить и другие цифровые вещи.

Если к середине осени, то есть в постхалвинговый период, биткоин вырастет на 75%, тогда курс монеты достигнет показателя в 110-112 тысяч долларов. Об этом в комментарии Delo.ua рассказала основатель компании SpiceProp Наталья Бойко. Основной причиной для возможной коррекции BTC может быть стандартная для мая распродажа на глобальных финансовых рынках, отмечает эксперт. Больше о динамике курса криптовалют, читайте в статье "После халвинга. Что будет влиять на курс биткоина к середине осени".

Источник фото: ua.depositphotos.com