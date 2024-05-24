Фарминг криптовалют. Стоит ли "замораживать" цифровые деньги накануне листинга новых монет

В криптовселенной инвесторы имеют много вариантов для заработка. Обычно большинство предпочитает просто покупать и продавать монеты. Но кто-то изучает и более сложные варианты инвестирования, например фарминг. Редакция Delo.ua решила разобраться в этом инвестиционном инструменте подробнее.

Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Что такое фарминг криптовалют глазами инвесторов

Когда какая-то команда решает запустить листинг новой монеты на криптобирже, эти токены проходят процедуру так называемого фарминга. Для этого биржа анонсирует: команда А планирует запустить на определенный период (несколько дней) фарминг новой криптовалюты под названием Х, поэтому все желающие инвесторы (клиенты/участники биржи) могут "заморозить" свои виртуальные деньги в пулах инвесторов. Например, на криптобирже Binance есть возможность оставлять средства в двух пулах – в BNB и FDUSD .

После того, как фарминг проходит, каждый инвестор получает доход – определенную сумму в новых монетах. Причем вознаграждения во время фарминга разных монет могут быть совершенно разные, даже если инвестор каждый раз "замораживает" одинаковое количество денег. Размер дохода определяется командой новой монеты и зависит от многих факторов: общее количество токенов, размер пула инвесторов и т.п.

Что же может делать с вознаграждением инвестор? Есть два варианта:

продать, как только начинается листинг новой монеты;

оставить в своем криптопортфеле, надеясь, что этот токен в будущем вырастет в цене.

Имеет ли смысл получать доход с помощью фарминга

Фарминг – это предпродажа новых монет на специальных площадках до официального старта торгов на бирже, объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. Зачем нужен фарминг участникам процесса:

Для эмитента монет это возможность привлечь капитал для разработки и старта проекта.

Для инвестора это возможность заработка, если проект "взлетит".

"Учитывая, что "летят", то есть, успешно запускаются далеко не все монеты, такие инвестиции для инвесторов связаны с рисками потери капитала. Однако, если предположить, что из 10 проинвестированных проектов успешно запустится один и его цена сделает х10 или больше в горизонте года, то в целом стратегия себя окупает", – говорит Шевчишин.

Какие риски несет фарминг для розничных инвесторов

Хотя фарминг считается пассивным видом инвестирования, он может быть достаточно рискованным для розничных инвесторов, предупреждает Шевчишин. Дело в том, что пока новые монеты публично не торгуются, инвестиция идет не в токены, а в смарт-контракт, фиксирующий долю в будущих монетах. Иногда эту часть до старта торгов монетами невозможно продать.

"Эмитенты монет накануне листинга обычно идут к проверенным инвесторам или фондам по финансированию, поскольку такие проекты стоят дорого. Эти крупные инвесторы могут сами аккумулировать капитал, включая розничных инвесторов разного калибра. Для этого делаются разные площадки. Сейчас, благодаря популярности фарминга, криптобиржи начали на своей базе предлагать услуги торговой предпродажной площадки", – говорит Шевчишин.

Согласен с рисками фарминга и аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. Эксперт отмечает, что во время фарминга инвесторы не сохраняют криптоактивы на своем кошельке, а предоставляют свою криптовалюту в пользование. То есть выступают в роли "поставщиков ликвидности" накануне листинга новой монеты на криптобирже.

"Из таких инвесторов формируется пул. Их средства блокируются в смарт-контракте. И с помощью заблокированных криптоактивов специальные площадки обеспечивают кредитование в DeFi или организуют децентрализованную торговлю криптовалютой", – говорит Орыщак.

По словам эксперта, "поставщики ликвидности" за пользование их средствами получают вознаграждение. Она может быть в виде токенов самой площадки, организующей торги и кредитование. А может быть в заблокированной криптовалюте.

Как выбирать пулы для инвестиций в фарминг

Максим Орыщак обращает внимание, что чем меньше пул инвесторов, чем менее известны площадки и криптовалюты, которые используются для фарминга, тем выше риски и вознаграждение.

"Вознаграждение может меняться в очень широких пределах. От нескольких процентов годовых для лидеров отрасли, до сотен процентов для новичков". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

В этой ситуации понятно, что гнаться за максимальной доходностью фарминга небезопасно. Риск потери средств может быть слишком высоким из-за взлома смарт-контракта новичка или курсовой переоценки малоизвестной монеты, задействованной в форминге. Особенно, когда криптовалютный рынок находится в фазе спада и многие проекты уязвимы из-за дефицита ликвидности. Поэтому лучше выбирать известные криптобиржи и команды, которые уже успешно раскручивали другие криптопроекты.

Почему каждый фарминг может принести разный доход инвестору

Розничные инвесторы, периодически вкладывающие небольшие средства в фарминг, в разговоре с Delo.ua говорят, что каждый запуск новой монеты может принести разный доход. Условно, в одном случае за $20 "заморозки" можно получить 8 монет, но их совокупная стоимость во время листинга едва достигнет 4 центов. А в другой ситуации есть возможность за те же 20 долларов получить одну монету или ее треть, но в этом случае стоимость, когда начинаются торги, может быть на уровне $1.

Схему начисления вознаграждения розничным инвесторам разъясняет аналитик Андрей Шевчишин. Эксперт говорит, что до старта официальных торгов новой монеты на бирже стоимость проекта определяется на уровне % от потенциальных затрат на старт, поддержку и развитие проекта. Сколько токенов будет в общей сложности в проекте и сколько монет получат инвесторы во время фарминга - определяет эмитент.

"Большие инвесторы, принимающие средства от розничных инвесторов, должны быть уверены, что розничные инвесторы не решат неожиданно вернуть свои деньги до завершения фарминга. Поэтому крупные инвесторы создают разные механизмы, ограничивающие выход розничных инвесторов из пула, например из-за замораживания капитала, или стартовый вклад или % за обеспечение проведения операций и выбор монет для инвестиций в пуле", - говорит Шевчишин.

Стоит ли сразу продавать новые монеты после фарминга

Какую инвестиционную стратегию выбрать по поводу новых монет после фарминга – сложный вопрос, поскольку курс каждого токена после листинга ведет себя по-разному. К примеру, весной-2024 на криптобирже Binance состоялся фарминг нескольких проектов – AEVO, ETHFI, ENA, SAGA, OMNI и другие. Давайте посмотрим, как все это время менялась цена у некоторых из этих монет:

Согласно данным Coingecko, в середине марта курс AEVO был на уровне $2,93, в конце мая этот показатель составил $0,87.

В середине марта ETHFI стоил $4,12, сейчас курс дошел до уровня $3,84.

В начале апреля SAGA была на уровне $4,91, к концу весны монета упала до $2,21.

Как видим, после запуска листинга на криптобиржах новые монеты в основном впадают в депрессию и их стоимость падает.

Какую инвестиционную стратегию лучше выбирать после фарминга

Максим Орыщак из ЦБТ считает, что универсальной стратегии по поводу новых монет нет, поэтому каждый владелец криптоактивов должен разрабатывать инвестиционный план индивидуально. Если горизонт планирования длинный – от 2-3 лет и более, – то при принятии решений можно сконцентрироваться на перспективах рынка и конкретного проекта.

"В стандартной стратегии криптовалюту покупают равными суммами, через равные промежутки времени. Делается это преимущественно на откатах рынка, а не подъемные. Структура и пропорции портфеля должны быть близки первой десятке криптовалют по капитализации", - напоминает эксперт.

По его словам, часть активов можно использовать для фарминга. Но только на самых больших площадках и в монетах. Часть портфеля, но не больше 10%, можно задействовать в высокодоходных фарминговых проектах.

"Главное - в таких историях не засиживаться. Внимательно следить за сообществом. И постоянно контролировать долю инвестиций. Если она растет выше предельной величины 5% или 10%, сокращать ее назад. Нельзя забывать, что главная линия поведения - инвестировать в надежные истории на спаде цен", - предупреждает Орыщак.

Андрей Шевчишин добавляет, что среди новых проектов могут быть и такие, что на горизонте нескольких месяцев показывают х5, а на криптохайпе могут взлететь на х500 или х1500. Есть множество проектов, которые так и не взлетели и даже не запустились.

"Задача инвестора и пула найти монеты с наибольшим потенциалом. И здесь важна диверсификация. Если из 10 проектов покажет рост хотя бы один на х10, вы уже почти вышли в ноль, а если на х50 - это уже сверхприбыли, закрывающие убыток от 49 неудачных инвестиций. Но следует быть осторожными с такими инвестиционными решениями". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

На какие нюансы стоит обратить внимание, когда инвестируешь в фарминг

Андрей Шевчишин говорит, что на рынке криптовалют не все монеты доходят с момента разработки до старта, поскольку это очень дорогой процесс. Более того, среди таких проектов встречаются мошенники, которые и не собираются запускаться. А еще случаются неудачные проекты, имеющие технические проблемы или вопросы по финансированию у владельцев. Также после старта торгов на бирже, проект может резко и существенно упасть в цене.

"Однако есть реальные примеры, когда монета растет на х1500 и более. Например, это Solana. И такие проекты перекрывают другие полностью провалившиеся проекты. Поэтому перед тем, как выбрать фарминг одним из видов инвестирования в крипте, будьте готовы диверсифицировать, а также потерять свои инвестиции. Надо понимать, что там, где есть большая потенциальная прибыль, там и большой риск", - говорит Шевчишин.

А Максим Орыщак говорит, что, несмотря на простоту, фарминг - это более сложная стратегия, чем традиционная "купил-держи".

"В фарминге принимают участие сразу 2 монеты. Значит, необходимо не только выбирать правильный тайминг для входа в рынок, но и анализировать большее количество криптовалют". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

С другой стороны, если криптоинвестиции в фарминг не выходят за круг крупнейших и надежных площадок, то в дополнительном пассивном доходе нет ничего плохого.

Также, чтобы фарминг был успешным и доходным, розничным инвесторам следует тщательно изучать информацию о новых проектах, советует Шевчишин. Для этого нужно:

прочитать white paper проекта,

проанализировать, кто соинвестирует в проект крупных инвесторов.

"Это своего рода дополнительная гарантия качества выбора", – говорит эксперт.