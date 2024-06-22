Какие риски несет фарминг криптовалют для розничных инвесторов – оценки экспертов

Хотя фарминг считается пассивным видом инвестирования на рынке криптовалют, он может быть достаточно рискованным для розничных инвесторов, предупреждает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Дело в том, что пока новые монеты публично не торгуются на биржах, инвестиция идет не в токены, а в смарт-контракт, фиксирующий долю в будущих монетах. Иногда эту часть до старта торгов монетами невозможно продать. Больше о перспективах и рисках инвестирования в фарминг новых монет, читайте в статье "Фарминг криптовалют. Стоит ли "замораживать" цифровые деньги накануне листинга новых монет".

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"Эмитенты монет накануне листинга обычно идут к проверенным инвесторам или фондам по финансированию, поскольку такие проекты стоят дорого. Эти крупные инвесторы могут сами аккумулировать капитал, включая розничных инвесторов разного калибра. Для этого делаются разные площадки. Сейчас, благодаря популярности фарминга, криптобиржи начали на своей базе предлагать услуги торговой предпродажной площадки", – говорит Шевчишин.

Согласен с рисками форминга и аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. Эксперт отмечает, что во время фарминга инвесторы не сохраняют криптоактивы на своем кошельке, а предоставляют свою криптовалюту в пользование. То есть выступают в роли "поставщиков ликвидности" накануне листинга новой монеты на криптобирже.

"Из таких инвесторов формируется пул. Их средства блокируются в смарт-контракте. И с помощью заблокированных криптоактивов специальные площадки обеспечивают кредитование в DeFi или организуют децентрализованную торговлю криптовалютой", – говорит Орыщак.

По словам эксперта, "поставщики ликвидности" за пользование их средствами получают вознаграждение. Она может быть в виде токенов самой площадки, организующей торги и кредитование. А может быть в заблокированной криптовалюте.

Что такое фарминг криптовалют глазами инвесторов

Когда какая-то команда решает запустить листинг новой монеты на криптобирже, эти токены проходят процедуру так называемого фарминга. Для этого биржа анонсирует: команда А планирует запустить на определенный период (несколько дней) фарминг новой криптовалюты под названием Х, поэтому все желающие инвесторы (клиенты/участники биржи) могут "заморозить" свои виртуальные деньги в пулах инвесторов. К примеру, на криптобирже Binance есть возможность оставлять средства в двух пулах – в BNB и FDUSD.

После того, как фарминг проходит, каждый инвестор получает доход – определенную сумму в новых монетах. Причем вознаграждения во время фарминга разных монет могут быть совершенно разные, даже если инвестор каждый раз "замораживает" одинаковое количество денег. Размер дохода определяется командой новой монеты и зависит от многих факторов: общее количество токенов, размер пула инвесторов и т.п.

Что же может делать с вознаграждением инвестор? Есть два варианта:

продать, как только начинается листинг новой монеты;

оставить в своем криптопортфеле, надеясь, что этот токен в будущем вырастет в цене.

Больше о перспективах и рисках инвестирования в фарминг новых монет, читайте в статье "Фарминг криптовалют. Стоит ли "замораживать" цифровые деньги накануне листинга новых монет".