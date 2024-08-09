Криптобіржа Binance зберегла більше 73 мільйонів доларів, викрадених в результаті зломів

Криптовалютна біржа Binance відновила або заморозила понад 73 мільйони доларів, які були викрадені через зовнішні зломи. Про це повідомляє Incrypted.

За весь 2023 рік біржа змогла повернути близько 55 мільйонів доларів. Збільшення суми повернених коштів не вказує на зростання злочинної активності, а є результатом покращення заходів безпеки Binance.

Зазначається, що Binance активно співпрацює з державними органами для надання необхідної допомоги постраждалим користувачам. Зокрема, близько 80% відновлених коштів були втрачені через зломи та експлойти, тоді як решта 20% пов’язані з шахрайствами, що відбувалися поза платформою Binance.

Головний директор з безпеки Binance Джиммі Су підкреслив, що зростання ринку та волатильність, що спостерігалися в останні місяці, часто призводять до появи нових інвесторів, які можуть бути більш вразливими до шахрайств і зломів. Він додав, що блокчейн є ефективним інструментом для збору доказів і вжиття заходів проти шахраїв.

Додамо, що згідно з даними Chainalysis, з 2019 року шахраї відмили через обмінні сервіси понад 100 мільярдів доларів. Ці кошти проходили через різні платформи, включаючи централізовані криптобіржі, децентралізовані фінансові протоколи (DeFi), міксери, гемблінгові ресурси та кросчейн-мости.

Найбільший обсяг транзакцій був зафіксований у 2022 році, коли понад 30 мільярдів доларів були відмивають через сервіси, які перебувають під санкціями, такі як російська біржа Garantex.

Більшість незаконних транзакцій здійснюються через стейблкоїни, що пояснюється їхньою популярністю та можливістю легкого відмивання грошей. При цьому, використання стейблкоїнів також додає ризики, оскільки емітенти можуть заморожувати кошти, як це роблять компанії Circle і Tether.

Міксери, такі як WasabiWallet, JoinMarket і Tornado Cash, також активно використовуються для відмивання коштів. Хоча їх основна мета — забезпечення конфіденційності, не всі їхні транзакції є незаконними. Також зростає використання монет, що забезпечують приватність, таких як Monero і Zcash.

Незаконні кошти часто потрапляють на централізовані біржі завдяки їхній високій ліквідності та легкій конвертації криптовалют у фіат.

Джерело фото: depositphotos.com