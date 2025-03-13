ОАЕ інвестує 2 мільярди доларів у Binance: оплатять стейблкойнами

Державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX вкладе 2 мільярдів доларів у сервіс обміну криптовалют Binance, що стане першою інституційною інвестицією криптовалютної біржі та "найбільшою одноразовою інвестицією" у криптовалютній сфері.

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Про це повідомляє CNBC.

У компанії заявили, що міноритарна частка буде оплачена в стейблкоїнах, що зробить її "найбільшою інвестицією", яка коли-небудь сплачена в криптовалюті. Стейблкоїни — це тип цифрового активу, призначений підтримки постійної вартості, зазвичай, з прив'язкою до фіатної валюти.

Минулого року в Абу-Дабі запустили інвестиційну компанію MGX з фокусом на технології ШІ. У вересні MGX уклав угоду з такими компаніями, як BlackRock та Майкрософт, щоб запустити фонд штучного інтелекту вартістю понад 30 мільярдів доларів, але він ще має інвестувати в індустрію криптовалют і сектор блокчейну.

"Інвестиції MGX в Binance відображають нашу прихильність до розвитку перетворюючого потенціалу блокчейну в сфері цифрових фінансів. Завдяки партнерству з провідним гравцем галузі MGX прагне впроваджувати інновації на стику штучного інтелекту, технології блокчейну та фінансів ", — заявив управляючий директор і генеральний директор MGX Ахмед Яхья.

Як зазначає видання, у рамках ширших амбіцій ОАЕ планує стати світовим технологічним лідером, таким чином країна перетворюється на регіональний криптоцентр.

Binance, найбільша криптовалютна біржа у світі, розширила свою присутність на Близькому Сході, оскільки останніми роками вона зіткнулася з нормативними перешкодами та заходами примусового характеру в інших юрисдикціях. Ця біржа налічує приблизно 5000 співробітників у світі, має більше 260 мільйонів зареєстрованих користувачів, а сукупний обсяг торгів перевищив 100 трильйонів доларів. Наразі вона наймає близько 1000 співробітників в ОАЕ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. Резерв стане свого роду цифровим Форт-Ноксом (сховище золотого запасу США) для криптовалюти.