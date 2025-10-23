Трамп помилував ексглаву Binance Чанпена Чжао, засудженого за відмивання грошей

Президент США Дональд Трамп помилував Чанпена Чжао, засновника та колишнього керівника гіганта криптовалютної біржі Binance. Він був засуджений за порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт у своїй заяві зазначила, що Трамп "скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши пана Чжао, якого адміністрація Байдена переслідувала у війні проти криптовалюти".

Реакція Чжао

У дописі на платформі X (колишній Twitter) Чжао висловив глибоку вдячність: "глибоко вдячний за сьогоднішнє помилування та президенту Трампу за підтримку відданості Америки справедливості, інноваціям та правосуддю".

Компанія Binance, яка є найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягами торгів, не надала негайної відповіді на запит про коментар.

Передісторія справи

Чанпен Чжао, який живе в Абу-Дабі, заснував Binance в 2017 році і перетворив її на найбільшу в світі платформу для торгівлі криптовалютою, яка налічує близько 300 мільйонів користувачів по всьому світу.

У 2023 році він пішов з посади керівника Binance. Це сталося після того, як біржа визнала себе винною у нездатності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей та погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів.

Чжао, який є громадянином Канади, визнав себе винним за тим самим звинуваченням. Він особисто сплатив штраф у розмірі 50 мільйонів доларів та відбув майже чотири місяці у в'язниці минулого року. Незважаючи на це, він зберіг свою частку в Binance.

Помилування Чжао стало останнім у серії помилувань, наданих Трампом особам, засудженим за економічні злочини та пов'язаним з криптосектором.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. Резерв стане свого роду цифровим Форт-Ноксом (сховище золотого запасу США) для криптовалюти.