В Україні обстежили на предмет розмінування вже більше третини запланованих сільгоспугідь

З початку року в Україні вже обстежено понад 150 тисяч га сільськогосподарських угідь з 470 тисяч га, запланованих до першочергового повернення протягом чотирьох років в господарську експлуатацію.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки. Зокрема, минулого тижня, за даними обласних військових адміністрцій, піротехніки обстежили в чотирьох регіонах країни понад 5 тисяч га земель сільгосппризначення, а розмінували – понад 3 тисячі га.

"Враховуючи специфіку процесу та щільність забруднення, темпи обстеження та розмінування сільгоспземель не є сталими тиждень від тижня. Однак в цілому зберігаються на достатньо високому рівні", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Так, за її словами, з початку року в Харківській області обстежено понад 21% земель сільгосппризначення, визначених для першочергового повернення в господарську експлуатацію, в Херсонській – майже чверть, а в Миколаївській – понад 67%.

Як підкреслила Свириденко, важливим завданням є посилення спроможностей урядових операторів – підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту, зокрема їх оснащення відповідною технікою, яка допоможе суттєво прискорити очищення земель, навчання саперів та фінансування робіт.

Нагадаємо також, що уряд планує створити в Україні конкурентний ринок послуг з розмінування. Тим часом в рамках Конференції з питань відновлення України, що відбулася в Лондоні 22 червня, було підписано два меморандуми щодо локалізації виробництва машин для розмінування в Україні - "А3Тех-Україна" з хорватською DOK-ING, а також компанією "Пожмашина" із данською Hydrema.