Україна отримає $244 млн і спецтехніку для розмінування

Київ домовився з міжнародними партнерами про виділення Україні $244 млн і спеціальної техніки на потреби гуманітарного розмінування.

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко написала у колонці для "Української Правди".

Для розмінування фактично сформували нову коаліцію. До неї долучилися США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета.

$244 млн — сумарна сума, яку Україна отримає від цих країн для гуманітарного розмінування.

Збільшення кількості техніки для розмінування, як зауважує Свириденко, суттєво пришвидшить темпи роботи. Таке обладнання до кінця року Київ отримає від Японії, Канади, Кореї, Швейцарії, Литви, Фонду Говарда Баффета, ПРООН та низки інших партнерів.

"Це 10 вкрай необхідних машин для розмінування хорватської компанії Dok ING. Ще 10 машин від Global Clearance Solutions. Майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин. А ще індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів", — резюмувала міністерка.

Зауважимо, що раніше Хорватська Dok ING та данська Hydrema вже домовилися з українськими виробниками про локалізацію виробництва машин для розмінування в Україні.

Cвоїм вторгненням РФ спричинила створення в Україні найбільшого мінного поля у світі. Площа замінування наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.