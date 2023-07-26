Украина получит $244 млн и спецтехнику для разминирования

Киев договорился с международными партнерами о выделении Украине $244 млн и специальной техники на нужды гуманитарного разминирования.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко написала в колонке для "Украинской правды".

Для разминирования фактически сформировали новую коалицию. К ней присоединились США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета.

$244 млн — суммарная сумма, которую Украина получит от этих партнеров для гуманитарного разминирования.

Увеличение количества техники для разминирования, как отмечает Свириденко, существенно ускорит темпы работы. Такое оборудование до конца года Киев получит от Японии, Канады, Кореи, Швейцарии, Литвы, Фонда Говарда Баффета, ПРООН и других партнеров.

"Это 10 крайне необходимых машин для разминирования хорватской компании Dok ING. Еще 10 машин от Global Clearance Solutions. Почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 взрывных машин. А еще индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов", - резюмировала министерша.

Напомним, что ранее Хорватская Dok ING и датская Hydrema уже договорились с украинскими производителями о локализации производства машин для разминирования в Украине.

Cвоим вторжением РФ повлекла за собой создание в Украине крупнейшего минного поля в мире. Площадь заминирования составляет 250 тысяч квадратных километров. При этом в стране непрерывно проводят работы по разминированию.