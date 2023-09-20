В Україні розмінували понад 200 тис гектарів сільгоспземель: скільки вже використовується

З початку року урядові та неурядові оператори провели обстеження понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які були визначені для першочергового розмінування. Понад 120 тисяч гектарів цих земель вже використовуються аграріями.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України та міністр економіки, Юлія Свириденко.

"З початку поточного року було обстежено понад 200 тисяч гектарів земель, призначених для Сільськогосподарські землі використання. Це вражаючий результат, і надзвичайно важливо, що понад 120 тисяч гектарів цих обстежених та розмінованих земель вже використовуються аграріями", - зауважила вона.

Повідомляється, що протягом останнього тижня піротехніки виконали обстеження практично 4,5 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. З цих площ, більше 3,7 тисяч гектарів перевірено в Херсонській області, понад 430 гектарів - в Миколаївській області, і більше 280 гектарів - в Харківській області.

Згідно з повідомленням, Міністерство розраховує повністю завершити гуманітарне розмінування за чотири роки і таким чином відновити та повернути до господарського використання 470 тисяч гектарів найцінніших сільськогосподарських земель.

Також зазначається, що в Міністерстві економіки триває розробка Національної стратегії України щодо протимінної діяльності. Робоча група, відповідальна за проекти нормативно-правових актів у сфері протимінної діяльності та розробку основних положень стратегії, була сформована на підставі наказу Мінекономіки від 16 серпня 2023 року.

Зауважимо, 20 вересня в Європарламенті відбулося засідання комітетів із закордонних справ (AFET), розвитку (DEVE) та безпеки і оборони (SEDE), де обговорювалося питання розмінування територій України, забруднених внаслідок російської агресії.

Під час нього, заступник Голови ДСНС України Роман Примуш повідомив, що наразі 30 відсотків території України є потенційно небезпечними та потребують розмінування.

"Україна нині є однією із найбільш замінованих країн у світі. Площа потенційно забруднених територій становить понад 174 тис. кв. км. На даний час сапери ДСНС вже виявили та знищили понад 430 тисяч боєприпасів. Одразу після звільнення територій від окупантів піротехнічні підрозділи розпочинають роботи з обстеження та розмінування населених пунктів. Пріоритетні напрямки - обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення, сільгоспугіддя та екосистеми",- розповів він.

Раніше в інтев’ю Delo.ua Примуш казав, що для розмінування територій, де проходили бойові дії, потрібно приблизно 5-6 років (без урахування Луганска, Донецька та Криму). До того ж на той момент сапери не надто активно працюють в акваторіях, а це дуже складна робота, яка може тривати до 10 років.