В Украине разминировали более 200 тыс гектаров сельхозземель: сколько уже используется

С начала года правительственные и неправительственные операторы обследовали более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, которые были определены для первоочередного разминирования. Более 120 тысяч гектаров этих земель уже используются аграриями.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Юлия Свириденко.

"С начала текущего года было обследовано более 200 тысяч гектаров земель, предназначенных для Сельскохозяйственных земель использования. Это поразительный результат, и чрезвычайно важно, что более 120 тысяч гектаров этих обследованных и разминированных земель уже используются аграриями", - отметила она.

Сообщается, что в течение последней недели пиротехники провели обследование практически 4,5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Из этих площадей более 3,7 тысяч гектаров проверено в Херсонской области, более 430 гектаров - в Николаевской области, и более 280 гектаров - в Харьковской области.

Согласно сообщению, Министерство рассчитывает полностью завершить гуманитарное разминирование за четыре года и таким образом восстановить и вернуть в хозяйственное использование 470 тысяч гектаров ценнейших сельскохозяйственных земель.

Также отмечается, что в Министерстве экономики продолжается разработка Национальной стратегии Украины по противоминной деятельности. Рабочая группа, ответственная за проекты нормативно правовых актов в сфере противоминной деятельности и разработку основных положений стратегии, была сформирована на основании приказа Минэкономики от 16 августа 2023 года.

Заметим, 20 сентября в Европарламенте состоялось заседание комитетов иностранных дел (AFET), развития (DEVE) и безопасности и обороны (SEDE), где обсуждался вопрос разминирования территорий Украины, загрязненных в результате российской агрессии.

Во время него заместитель Председателя ГСЧС Украины Роман Примуш сообщил, что сейчас 30 процентов территории Украины потенциально опасны и нуждаются в разминировании.

"Украина сейчас является одной из самых заминированных стран в мире. Площадь потенциально загрязненных территорий составляет более 174 тыс. кв. км. В настоящее время саперы ГСЧС уже обнаружили и уничтожили более 430 тысяч боеприпасов. Сразу после освобождения территорий от кафиров пиротехнические подразделения приступают к работе с обследование и разминирование населенных пунктов.Приоритетные направления - объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, сельхозугодия и экосистемы", - рассказал он.

Ранее в интевью Delo.ua Примуш говорил, что для разминирования территорий, где проходили боевые действия, нужно около 5-6 лет (без учета Луганска, Донецка и Крыма). К тому же на тот момент саперы не слишком активно работают в акваториях, а это очень сложная работа, которая может занять до 10 лет.