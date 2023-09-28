Аграріям компенсуватимуть частину витрат на послуги розмінування

Уряд планує компенсувати українським сільгоспвиробникам частини витрат на послуги з розмінування. На це у проєкті держбюджету заклали 2 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

"Повноцінна відбудова та відновлення української економіки неможливі без розмінування усіх територій. Йдеться зокрема про землі сільськогосподарського призначення. З огляду на це, у планах Уряду на 2024 рік – компенсація нашим агровиробникам частини витрат на купівлю послуг з розмінування на відкритих та прозорих торгах", – зазначив Башлик.

Він додав, що для цього у проекті Державного бюджету на 2024 рік Уряд вже передбачив 2 млрд гривень.

За словами Башлика, для швидкого та ефективного проведення розмінування територій Уряд також стимулюватиме розвиток інноваційних виробництв та розширюватиме рівень локалізації наявних виробництв протимінного обладнання.

Крім того, розвиток ринку гуманітарного розмінування сприятиме додатковому залученню інвестицій у розбудову таких виробництв.

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За даними Уряду наразі вже вдалося розмінувати майже 19 тис. км інфраструктурних об’єктів та очистити від вибухонебезпечних предметів понад 12 тис. домогосподарств.

До кінця року Уряд планує повернути у використання 165 тисяч гектар земель сільгосппризначення.

Нагадаємо, в Україні відбувся пілотний аукціон з продажу послуг розмінування територій, а саме земель філії "Народицьке спеціалізоване лісове господарство" держпідприємства "Ліси України" (Житомирська область).

Раніше повідомлялося, що з початку року було обстежено понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які були визначені для першочергового розмінування. Понад 120 тисяч гектарів вже використовуються аграріями.