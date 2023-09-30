С начала войны саперы разминировали 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину подразделения командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины осуществили разминирование и очистку от взрывоопасных предметов на более чем 9 992 гектарах сельскохозяйственных угодий и обезвредили 120 846 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На прошлой неделе командование Сил поддержки провело обследование примерно 860 гектаров сельскохозяйственных угодий и других территорий, где было проведено разминирование.

За этот период было изъято и обезврежено 3168 взрывоопасных предметов.

Заметим, с начала года правительственные и неправительственные операторы обследовали более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, которые были определены для первоочередного разминирования. Более 120 тысяч гектаров этих земель уже используются аграриями.

При этом в Украине рассчитывают полностью завершить гуманитарное разминирование за четыре года и таким образом восстановить и вернуть к хозяйственному использованию 470 тысяч гектаров ценнейших сельскохозяйственных земель.