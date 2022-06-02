В Украине нужно разминировать еще более 30 млн гектаров земли, - МВД

В Украине по состоянию на 2 июня проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей. На данный момент разминировано более 2,7 млн га, но еще предстоит обработать более 30 млн га.

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Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский во время телемарафона "Единые новости".

По его словам, на данный момент проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Проведено оперативное разминирование более 2,7 млн га.

"Для сравнения, нам нужно обработать еще более 30 млн га. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", - сказал глава МВД.

Денис Монастырский подчеркнул, что только в течение мая зафиксировано 15 трагических случаев взрывов граждан на взрывоопасных предметах.

"Я убежден, что наша реальность должна измениться. Каждый школьник, каждый работник, мать и отец должны знать и научить своих детей минной безопасности", - сказал министр.

Напомним, пиротехнические подразделения МВД, Нацполиции, ГСЧС и Нацгвардии уже обследовали 22 тыс. га территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Каждый день на таких территориях обезвреживают от 2 до 5 тыс. взрывоопасных предметов.