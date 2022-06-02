В Україні потрібно розмінувати ще понад 30 млн гектарів землі, - МВС

В Україні станом на 2 червня проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Наразі розміновано понад 2,7 млн га, але ще треба опрацювати понад 30 млн га.

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Про це повідомив голова МВС України Денис Монастирський під час телемарафону "Єдині новини".

Зазначається, що наразі проводиться розмінування Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Проведено оперативне розмінування понад 2,7 млн га.

"Для порівняння, нам потрібно опрацювати ще понад 30 млн га. Ми залучаємо іноземні команди піротехніків та їхню техніку, вони допомагають нам розміновувати українські території", - сказав очільник МВС.

Денис Монастирський наголосив, що тільки протягом травня зафіксовано 15 трагічних випадків підривів громадян на вибухонебезпечних предметах.

"Я переконаний, що наша реальність має змінитися. Кожен школяр, кожен працівник, мати та батько мають знати й навчити своїх дітей мінній безпеці", - запевнив міністр.

Нагадаємо, піротехнічні підрозділи МВС, Нацполіції, ДСНС та Нацгвардії вже обстежили 22 тис. га територій забруднених вибухонебезпечними предметами. Щодня на таких територіях знешкоджують від 2 до 5 тис. вибухонебезпечних предметів.