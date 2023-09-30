З початку війни сапери розмінували 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, підрозділи командування Сил підтримки Збройних Сил України здійснили розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів на понад 9 992 гектарах сільськогосподарських угідь і знешкодили 120 846 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулого тижня командування Сил підтримки провело обстеження приблизно 860 гектарів сільськогосподарських угідь та інших територій, де було проведено розмінування.

За цей період було вилучено та знешкоджено 3 168 вибухонебезпечних предметів.

Зауважимо, з початку року урядові та неурядові оператори провели обстеження понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, які були визначені для першочергового розмінування. Понад 120 тисяч гектарів цих земель вже використовуються аграріями.

При цьому, в Україні розраховують повністю завершити гуманітарне розмінування за чотири роки і таким чином відновити та повернути до господарського використання 470 тисяч гектарів найцінніших сільськогосподарських земель.