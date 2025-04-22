IT-коаліція передала ЗСУ обладнання для посилення зв’язку на фронті на майже 2 млн євро

Міністерство оборони отримало нову партію техніки від IT-коаліції на майже 2 млн євро. Постачання профінансували Люксембург та Ісландія, а обладнання призначене для зміцнення технологічної спроможності Збройних сил.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення", – сказала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Про допомогу

Цього разу партнери передали Міністерству оборони:

3 288 точок доступу різних моделей;

500 маршрутизаторів;

460 зарядних станцій із сонячними панелями;

872 телефони.

Це вже третя поставка техніки від ІТ-коаліції, здійснена у 2025 році.

У січні Україна отримала обладнання на суму 3,3 млн євро, надане Естонією, Нідерландами та Люксембургом. У лютому партнери передали ще одну партію — цього разу на 7,5 млн євро.

Що відомо про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція є однією зі спроможнісних коаліцій у межах Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Її мета — підтримка Збройних сил та Міністерства оборони України у сферах інформаційних технологій, зв’язку й кібербезпеки.

До складу коаліції наразі входять 16 країн, зокрема Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідерство в ІТ-коаліції наразі утримують Естонія та Люксембург.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.