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IT-коалиция в поддержку армии Украины привлекла почти 1,1 миллиарда евро
В 2024-2025 годах 16 стран-партнеров под координацией агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) предоставили нашей армии 1,1 млрд евро в финансовой и материальной формах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.
Только с начала 2025 года ВСУ получили три отдельных поставки — на 3,3 млн евро, 7,5 млн евро и почти 2 млн евро, которые обеспечили:
- защищенная и стабильная связь на поле боя;
- масштабирование боевой системы DELTA;
- развитие цифрового реестра "Оберег";
- усовершенствование приложений "Армия+" и "Резерв+".
"Партнеры поддерживают и верят в наш путь, понимая необходимость масштабирования проектов в Украине. А наша задача — углубление этого технологического сотрудничества", — отметил министр обороны Рустем Умеров и поблагодарил союзников IT-коалиции за оказанную поддержку.
Что известно об ИТ-коалиции
ИТ-коалиция — одна из состоятельных коалиций в рамках Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн".
Ее цель – поддержка Вооруженных сил и Министерства обороны Украины в сферах информационных технологий, связи и кибербезопасности.
В состав коалиции в настоящее время входят 16 стран, в том числе Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Великобритания, Финляндия, Швеция и Япония. Лидерство в ИТ-коалиции сейчас удерживают Эстония и Люксембург.
Напомним, в апреле Минобороны получило новую партию техники от IT- коалиции. Снабжение профинансировали Люксембург и Исландия, а оборудование предназначено для укрепления технологической способности Вооруженных сил.