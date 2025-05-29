IT-коаліція на підтримку армії України залучила майже 1,1 мільярда євро

У 2024–2025 роках 16 країн-партнерів під координацією агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) надали нашій армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Тільки від початку 2025 року ЗСУ отримали три окремі поставки — на 3,3 млн євро, 7,5 млн євро та майже 2 млн євро, які забезпечили:

захищений та стабільний зв’язок на полі бою;

масштабування бойової системи DELTA;

розвиток цифрового реєстру "Оберіг";

удосконалення застосунків "Армія+" і "Резерв+".

"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання — поглиблення цієї технологічної співпраці", — зазначив міністр оборони Рустем Умєров та подякував союзникам IT-коаліції за надану підтримку.

Що відомо про ІТ-коаліцію

ІТ-коаліція є однією зі спроможнісних коаліцій у межах Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Її мета — підтримка Збройних сил та Міністерства оборони України у сферах інформаційних технологій, зв’язку й кібербезпеки.

До складу коаліції наразі входять 16 країн, зокрема Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідерство в ІТ-коаліції наразі утримують Естонія та Люксембург.

Нагадаємо, у квітні Міноборони отримало нову партію техніки від IT-коаліції. Постачання профінансували Люксембург та Ісландія, а обладнання призначене для зміцнення технологічної спроможності Збройних сил.