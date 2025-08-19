IT-коаліція передала Україні обладнання на 10 млн євро: якою технікою посилили ЗСУ

Міноборони отримало значну партію технічної допомоги від країн-партнерів. У липні та серпні Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія, які входять до IT-коаліції, профінансували чергову поставку обладнання на 10 мільйонів євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Що отримала Україна?

До складу поставки увійшли:

6948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для систем "Оберіг", "Імпульс" та медичних інформаційних систем;

318 зарядних станцій; 2304 засоби зв'язку;

442 монітори та інше обладнання для центрів обробки даних, а також маршрутизатори, комутатори та ліцензії.

Крім того, Латвія окремо надала 1000 маршрутизаторів на суму понад 77 000 євро.

Це вже четверта та п'ята поставки від IT-коаліції у 2025 році. Раніше Україна вже отримала допомогу на загальну суму понад 12,8 мільйона євро від Естонії, Нідерландів та Люксембургу.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук зазначила, що надана допомога дозволить технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, які впроваджують цифрові продукти, та подякувала партнерам за посилення технологічних можливостей України.

Про ІТ-коаліцію

IT-коаліція є частиною формату "Рамштайн" і підтримує ЗСУ в галузях ІТ, зв'язку та кібербезпеки. До неї входять 15 країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Очолюють коаліцію Естонія та Люксембург.

Нагадаємо, у квітні Міноборони отримало нову партію техніки від IT-коаліції. Постачання профінансували Люксембург та Ісландія, а обладнання призначене для зміцнення технологічної спроможності Збройних сил.