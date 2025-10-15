IT-коалиция договорилась ускорить поставки технологий и финансирование цифровизации обороны

В Стокгольме состоялось 11-е заседание IT-коалиции — ключевого инструмента в рамках Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), созданного для целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, участники договорились о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

Представители Минобороны и ВСУ представили партнерам эволюцию системы связи в армии, интеграцию боевой системы DELTA и ее роль в поддержке процессов ISTAR, а также преимущества цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными системами.

Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, отметила важность увеличения финансирования и ускорения закупок.

"Сегодня новые военные технологии рождаются и проходят проверку на жизнеспособность на поле боя в Украине. Для нас крайне важно увеличить финансирование цифровых проектов и максимально ускорить процессы закупок, чтобы технологии быстрее попадали в войска", - отметила она.

Об IT-коалиции

IT-коалиция является частью формата "Рамштайн" и поддерживает ВСУ в ІТ-отраслях, связи и кибербезопасности. С момента создания в сентябре 2023 года она уже привлекла более 1,2 млрд. евро для развития технологической способности ВСУ.

В частности, благодаря партнерам, украинские подразделения недавно получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, а также средства спутниковой и мобильной связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии.

В настоящее время в ІТ-коалицию входят: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидеры коалиции – Эстония и Люксембург.

Напомним, в апреле Минобороны получило новую партию техники от IT-коалиции. Снабжение профинансировали Люксембург и Исландия, а оборудование предназначено для укрепления технологической способности Вооруженных сил.