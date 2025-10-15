Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,14

EUR

48,24

+0,10

Наличный курс:

USD

41,85

41,70

EUR

48,77

48,57

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

IT-коалиция договорилась ускорить поставки технологий и финансирование цифровизации обороны

IT-коалиция
IT-коалиция увеличит финансирование и упростит закупки для ВСУ / Минобороны

В Стокгольме состоялось 11-е заседание IT-коалиции — ключевого инструмента в рамках Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), созданного для целевой поддержки проектов цифровизации и закупок технологий для ВСУ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщается, участники договорились о новых путях ускорения закупок технологий для украинской армии и дополнительном финансировании цифровизации сектора обороны.

Представители Минобороны и ВСУ представили партнерам эволюцию системы связи в армии, интеграцию боевой системы DELTA и ее роль в поддержке процессов ISTAR, а также преимущества цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными системами.

Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, отметила важность увеличения финансирования и ускорения закупок.

"Сегодня новые военные технологии рождаются и проходят проверку на жизнеспособность на поле боя в Украине. Для нас крайне важно увеличить финансирование цифровых проектов и максимально ускорить процессы закупок, чтобы технологии быстрее попадали в войска", - отметила она.

Об IT-коалиции

IT-коалиция является частью формата "Рамштайн" и поддерживает ВСУ в ІТ-отраслях, связи и кибербезопасности. С момента создания в сентябре 2023 года она уже привлекла более 1,2 млрд. евро для развития технологической способности ВСУ.

В частности, благодаря партнерам, украинские подразделения недавно получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, а также средства спутниковой и мобильной связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии.

В настоящее время в ІТ-коалицию входят: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидеры коалиции – Эстония и Люксембург.

Напомним, в апреле Минобороны получило новую партию техники от IT-коалиции. Снабжение профинансировали Люксембург и Исландия, а оборудование предназначено для укрепления технологической способности Вооруженных сил.

Автор:
Татьяна Бессараб