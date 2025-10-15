ІТ-коаліція домовилась прискорити постачання технологій та фінансування цифровізації оборони

У Стокгольмі відбулося 11-те засідання ІТ-коаліції — ключового інструменту в межах Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн), створеного для цільової підтримки проєктів цифровізації та закупівель технологій для ЗСУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як повідомляється, учасники домовилися про нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії та про додаткове фінансування цифровізації сектору оборони.

Представники Міноборони та ЗСУ представили партнерам еволюцію системи зв'язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR, а також переваги цифрових бойових систем у керуванні операціями з безпілотними системами.

Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, наголосила на важливості збільшення фінансування та прискорення закупівель.

"Сьогодні нові військові технології народжуються та проходять перевірку на життєздатність на полі бою в Україні. Для нас вкрай важливо збільшити фінансування цифрових проєктів та максимально прискорити процеси закупівель, аби технології швидше потрапляли до військ", — зазначила вона.

Про ІТ-коаліцію

IT-коаліція є частиною формату "Рамштайн" і підтримує ЗСУ в галузях ІТ, зв'язку та кібербезпеки. Від моменту створення у вересні 2023 року вона вже залучила понад 1,2 млрд євро для розвитку технологічної спроможності ЗСУ.

Зокрема, завдяки партнерам українські підрозділи нещодавно отримали телекомунікаційні комплекти тактичного рівня, а також засоби супутникового і мобільного зв’язку від Естонії, Швеції, Данії та Фінляндії.

Наразі до ІТ-коаліції входять: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція, Японія та Україна. Лідери коаліції — Естонія та Люксембург.

Нагадаємо, у квітні Міноборони отримало нову партію техніки від IT-коаліції. Постачання профінансували Люксембург та Ісландія, а обладнання призначене для зміцнення технологічної спроможності Збройних сил.