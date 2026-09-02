Удары по складам изменяют карту украинского ритейла: товары могут подорожать на 5-8%

Российские удары по складам и распределительным центрам заставляют украинский ритейл пересматривать привычную модель логистики. Вместо крупных централизованных распределительных центров компании все больше будут ориентироваться на сеть меньших региональных хабов. Это может повлиять не только на затраты бизнеса, но и цены и ассортимент товаров в разных регионах Украины.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщил эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук.

"Ситуация с ударами по составам и распределительным центрам влечет за собой общую перестройку всей логистической архитектуры ритейла: от крупных централизованных РЦ до более распределенной сети хабов. То есть это не просто "переезд на запад"", – комментирует Владимир Полищук.

По его словам, перенесение складских мощностей из центральных и восточных регионов на запад Украины само по себе не означает автоматического подорожания товаров на востоке или их удешевления на западе. Логистика является лишь одной из составляющих себестоимости.

"Для крупного ритейлера гораздо более важен вопрос, как распределяется дополнительная себестоимость между сетью, поставщиком и покупателем", – отмечает эксперт.

Он выделяет три основных варианта: ритейлер может поглотить дополнительные расходы собственной маржой, поставщик – повысить отпускную цену, или часть или все дополнительные расходы переведут на конечного потребителя.

В то же время война способна усилить уже имеющиеся региональные отличия в стоимости товаров.

Восток и юг могут почувствовать длинное логистическое плечо

Наиболее чувствительными к удорожанию перевозок товары с невысокой стоимостью на единицу объема. Они занимают много места в транспорте, тогда как абсолютная маржа по единице продукции остается небольшой.

К таким категориям эксперт относит воду и напитки, молочную продукцию, овощи и фрукты, замороженные продукты, корма для животных, бумажные товары, недорогой non-food и другие крупногабаритные товары с низкой ценой за килограмм.

"Расстояние само по себе не равно пропорциональному росту цены. Грузовик все равно должен ехать, а стоимость одного километра распределяется между большим количеством товара. К тому же существуют логистические онлайн-сервисы, где можно кооперироваться с другими поставщиками и оптимизировать затраты", – объясняет Владимир Полищук.

Для дорогой электроники, косметики, алкоголя или премиальных товаров дополнительные десятки или даже сотни километров будут иметь значительно меньшую долю в конечной цене.

Цена отдельных товаров может возрасти на несколько процентов

Несмотря на возможность оптимизации перевозок, дополнительные логистические затраты могут отражаться на цене. По оценке эксперта, для отдельных категорий вполне реалистичен рост цен на 5-8%.

"Увеличение до 5-8% вполне реалистично. Но, конечно, это не универсальная цифра для всех", – отмечает он.

К примеру, если логистика формировала 5% конечной цены продукта, а издержки на нее удвоились, теоретически это может прибавить около 5% к стоимости продукции. В то же время, часть такого роста могут компенсировать сам ритейлер или поставщик за счет собственной маржи.

Большие торговые сети имеют больше возможностей для такого поглощения затрат, однако это не означает, что они будут делать это постоянно.

"Большие сети в значительной степени смогут компенсировать, но захотят ли вопросы. Эта ситуация быстро не изменится на положительную, и стоит учитывать все в финансовой модели", – говорит Владимир Полищук.

По его словам, единая цена по всей стране удобна национальным сетям – упрощает коммуникацию, промо и управление ценами. Однако дифференцированный подход может быть финансово более выгодным. Тем более что отдельные сети уже применяют разные цены в зависимости от региона, а иногда даже в пределах одного города.

Регионы могут получить разный ассортимент

Изменения в логистике могут сказаться не только на цене, но и наличии товаров.

"Мы уже это наблюдаем – некоторые товары исчезают с полок по региональному признаку. Сейчас время локальных производителей, и именно они дадут эту разницу в восприятии магазинов одной сети в разных отдаленных регионах", – указывает эксперт.

Если доставка определенного товара становится слишком дорогой, а его оборотность низкой, бизнесу может быть выгоднее вообще отказаться от его поставок в конкретный регион.

"Ситуация может от увеличения цены перетекать в отсутствие поставок. То есть "одинаковый ассортимент по всей Украине" будет постепенно уступать "регионально оптимизированному ассортименту", – прогнозирует Владимир Полищук.

Это создает дополнительные возможности для локальных производителей, которые могут снабжать магазины ближе к месту продажи.

Большие РЦ будут постепенно уступать распределенной модели

По мнению эксперта, война ускорит переход к децентрализованной логистической модели.

"Этот ход неизбежен, потому что больших складов скоро просто не останется. Тем не менее, я думаю, что мирное время снова вернет нас к более оптимизированной модели больших распределительных центров", – отмечает он.

Распределенная модель является более дорогой для бизнеса. Она требует большего количества персонала, складского оборудования и дублирования инфраструктуры, увеличивает внутренние перемещения и усложняет управление запасами. Дополнительными становятся транспортные и IT-затраты.

Однако в условиях войны цена централизации может быть значительно выше – в частности, из-за риска потери большого состава или распределительного центра.

Запад Украины также не является "бесплатной гаванью"

При этом перенос логистики на запад страны не решает проблему полностью.

"Запад Украины тоже не является "бесплатной гаванью". Концентрация складов там создает новый риск и одновременно дефицит складской недвижимости", - отмечает эксперт.

По его прогнозу, украинский ритейл будет двигаться не просто к концентрации складов в западных областях, а к формированию распределенной логистической карты страны.

"Мы можем увидеть не просто перенос складов на мероприятие, а постепенное формирование распределенной логистической карты Украины, где каждый крупный ритейлер будет пытаться иметь несколько независимых источников снабжения", – резюмирует эксперт.

Для покупателей это будет означать постепенный рост роли локальных товаров, большую готовность заменять отдельные SKU (Stock Keeping Unit – единица складского учета) и более активное использование онлайн-площадок. При этом разница в ценах между регионами может усиливаться, но ее масштаб будет зависеть от конкретной категории товара, логистического плеча и того, кто именно будет нести дополнительные затраты.

Напомним, атаки на логистическую инфраструктуру изменяют географию вакансий. Под влиянием атак также сокращается их количество, а иногда крупные сети должны прибегать к более радикальным шагам оптимизации.