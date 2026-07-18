Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,72

44,60

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія вдарила по пасажирському поїзду на Запоріжжі

Росія вдарила по пасажирському поїзду на Запоріжжі
Росія вдарила по пасажирському поїзду на Запоріжжі

Росія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда в Запорізькій області. За попередньою інформацією, пасажири й працівники не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

За його словами, завдяки роботі моніторингової групи, діям залізничників і своєчасному реагуванню всіх пасажирів та працівників оперативно перевели у безпечне місце.

Калашник зазначив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну залізничну інфраструктуру, намагаючись порушити роботу транспортної системи.

Попри атаки, українська залізниця продовжує забезпечувати безперервне сполучення.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста. 

Автор:
Тетяна Гойденко