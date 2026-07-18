Росія вдарила по пасажирському поїзду на Запоріжжі

Росія завдала подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда в Запорізькій області. За попередньою інформацією, пасажири й працівники не постраждали.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

За його словами, завдяки роботі моніторингової групи, діям залізничників і своєчасному реагуванню всіх пасажирів та працівників оперативно перевели у безпечне місце.

Калашник зазначив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну залізничну інфраструктуру, намагаючись порушити роботу транспортної системи.

Попри атаки, українська залізниця продовжує забезпечувати безперервне сполучення.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста.