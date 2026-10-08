Литва требует от ЕС полностью запретить транзит российского зерна

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс намерена предложить Европейскому Союзу закрыть европейскую инфраструктуру для экспорта российского продовольственного зерна, а также расширить персональные санкции на представителей российского агропромышленного комплекса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает портал LRT.

По словам главы литовского правительства, на фоне полномасштабной войны ситуация, при которой Россия использует европейские и балтийские порты для сбыта своей агропродукции, абсолютно неприемлема.

Ранее этот транзит допускался из-за исключений для продовольственной безопасности, однако теперь правила необходимо изменить.

"Россия использует порты и инфраструктуру Европы, в том числе стран Балтии, для экспорта своего зерна. Это неприемлемая ситуация, которая до сих пор допускалась под предлогом того, что санкции ЕС не распространяются на продовольствие. Необходимые решения на уровне ЕС. Литва предложит не только запретить такой транзит, но и включить в санкционный список в отдельных санкций в список отдельных". Синкевичюс.

Реакция стран Балтии

Регион активно ищет пути полной блокировки агроснабжений из РФ. В последнее время страны Балтии уже ввели ряд национальных ограничений:

Эстония полностью запретила транзит российского зерна через свою территорию.

полностью запретила транзит российского зерна через свою территорию. Латвия пошла по пути экономического давления, намереваясь сделать такие перевозки нерентабельными из-за резкого повышения тарифов на железнодорожную инфраструктуру.

пошла по пути экономического давления, намереваясь сделать такие перевозки нерентабельными из-за резкого повышения тарифов на железнодорожную инфраструктуру. Литва ранее анонсировала ужесточение таможенных и фитосанитарных проверок грузов.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поддержал необходимость общеевропейских ограничений. По его мнению, санкции должны полностью скоординироваться на уровне ЕС, чтобы российские агропроизводители не могли просто перенаправить потоки на соседние страны и порты.

Ранее сообщалось, что Россия перенаправляет экспорт зерна на Балтику и Арктику из-за атак на черноморские порты. В то же время Латвия готовит 300% пошлину на российское и белорусское зерно, перевозимую транзитом через ее порты. Латвия и Литва также рассматривают полное прекращение такого транзита, в то время как Россия ищет альтернативу маршрутам через Черное и Азовское моря.

Напомним, что РФ не может вывезти зерно, а экспорт рухнул до минимума с 2010 года. С 1 по 20 августа отгрузки зерна нового урожая из РФ сократились в 2,5 раза — до 1,4 млн тонн, а отдельно пшеницы — в 2,6 раза.