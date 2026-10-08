Литва вимагає від ЄС повністю заборонити транзит російського зерна

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс має намір запропонувати Європейському Союзу закрити європейську інфраструктуру для експорту російського продовольчого зерна, а також розширити персональні санкції на представників російського агропромислового комплексу.

Як пише Dilo, про це повідомляє портал LRT.

За словами очільника литовського уряду, на тлі повномасштабної війни ситуація, за якої Росія використовує європейські та балтійські порти для збуту своєї агропродукції, є абсолютно неприйнятною.

Раніше цей транзит допускався через винятки для продовольчої безпеки, однак тепер правила необхідно змінити.

"Росія використовує порти та інфраструктуру Європи, зокрема країн Балтії, для експорту свого зерна. Це неприйнятна ситуація, яка досі допускалася під приводом того, що санкції ЄС не поширюються на продовольство. Необхідні рішення на рівні ЄС. Литва запропонує не лише заборонити такий транзит, а й включити до санкційного списку окремих російських олігархів сільськогосподарського сектору", — наголосив Сінкявічюс.

Реакція країн Балтії

Регіон активно шукає шляхи повного блокування агропостачань з РФ. Останнім часом країни Балтії вже запровадили низку національних обмежень:

Естонія повністю заборонила транзит російського зерна через свою територію.

повністю заборонила транзит російського зерна через свою територію. Латвія пішла шляхом економічного тиску, маючи намір зробити такі перевезення нерентабельними через різке підвищення тарифів на залізничну інфраструктуру.

пішла шляхом економічного тиску, маючи намір зробити такі перевезення нерентабельними через різке підвищення тарифів на залізничну інфраструктуру. Литва раніше анонсувала посилення митних і фітосанітарних перевірок вантажів.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підтримав необхідність загальноєвропейських обмежень. На його думку, санкції мають бути повністю скоординовані на рівні ЄС, аби російські агровиробники не могли просто перенаправити потоки на сусідні країни та порти.

Раніше повідомлялося, що Росія перенаправляє експорт зерна на Балтику та в Арктику через атаки на чорноморські порти. Водночас Латвія готує 300% мито на російське та білоруське зерно, яке перевозять транзитом через її порти. Латвія та Литва також розглядають повне припинення такого транзиту, тоді як Росія шукає альтернативу маршрутам через Чорне й Азовське моря.

Нагадаємо, що РФ не може вивезти зерно, а експорт обвалився до мінімуму з 2010 року. Із 1 до 20 серпня відвантаження зерна нового врожаю з РФ скоротилися у 2,5 раза — до 1,4 млн тонн, а окремо пшениці — у 2,6 раза.