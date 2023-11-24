У НБУ презентували пам’ятну монету "Рік Дракона" з присвятою ЗСУ: як придбати

Національний банк України з 24 листопада вводить в обіг нову пам’ятну монету "Рік Дракона" номіналом 5 грн та тиражем у 80 тисяч штук.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рік наближається до завершення, і ми, як планували, готові презентувати вам традиційну пам’ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Однак дещо незвичну – з присвятою Збройним Силам України", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що для українців 2024-й – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета "Рік Дракона" міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили наших захисників.

Як виглядає монета

На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Як придбати нову монету?

Придбати пам’ятну монету "Рік Дракона" можна вже з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 40 тисяч монет, перші 15 тисяч монет будуть доступні для купівлі в день її введення в обіг.

Крім того, поступово монета реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") у міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, до річниці визволення Херсонщини від окупантів НБУ відкарбував монету “Антонівський міст” номіналом 10 грн, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії.

А у День української писемності та мови, який відзначався 27 жовтня, НБУ ввів у обіг срібну пам’ятну монету "Українська мова".