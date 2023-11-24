В НБУ презентовали памятную монету "Год Дракона": как купить

Национальный банк Украины с 24 ноября вводит в обращение новую памятную монету "Год Дракона" номиналом 5 грн и тиражом в 80 тысяч штук.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Год близится к концу, и мы, как планировали, готовы презентовать вам традиционную памятную монету в стиле 12-летнего восточного календаря с символом в следующем году – Драконом. Однако несколько необычное – с посвящением Вооруженным Силам Украины", - подчеркнули в НБУ.

Там добавили, что для украинцев 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества наших воинов, которые встретят его на фронте, защищая Украину. Поэтому новая памятная монета "Год Дракона" будет содержать также шеврон Вооруженных сил Украины как символ отваги и силы наших защитников.

Как выглядит монета

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 - дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона.

Как приобрести новую монету?

Приобрести памятную монету Год Дракона можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 40 тысяч монет, первые 15 тысяч монет будут доступны для покупки в день ее введения в обращение.

Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ "УКРГАЗБАНК", АО "АБ "РАДАБАНК", АО "ТАСКОМБАНК", АО КБ "ПриватБанк") по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Напомним, к годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов НБУ отчеканил монету "Антоновский мост" номиналом 10 грн, которая будет ежедневно находиться в обращении и символически будет напоминать об единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии.

А в День украинской письменности и языка, отмечавшийся 27 октября, НБУввел в обращение серебряную памятную монету "Украинский язык".